АТОшники требуют справедливого приговора Кернесу по обвинению в похищении активистов

Участники АТО посетили голову Киевского районного суда в Полтаве с требованием справедливого решения суда по делу против Кернеса. Фото Клуб КОЛО

Участники АТО и активисты требуют справедливого решения суда по делу против Кернеса, обвиняемого в похищении, угрозах убийства и пытках. Как сообщают активисты на странице Антикоррупционный блок участников АТО, они посетили главу Киевского районного суда в Полтаве.

В сообщении говорится, что активисты обратили внимание председателя суда на необходимость справедливого приговора по резонансному делу о похищении активистов и пытках над ними.

"У нас есть инсайдерская информация, что судье Андрею Антонову, который рассматривает дело против Кернеса и его охранников, предложена взятка в полмиллиона долларов США за положительное для обвиняемых решение", - говорится в сообщении активистов.

АТОшники также выразили возмущение, что судья Антонов рассматривает дело без прокуроров, свидетелей и пострадавших, что является грубым процессуальным нарушением.

"Но в Полтаве встретиться с судьей Антоновым не удалось - "с 10 июля он находится в совещательной комнате и дата объявления приговора до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Активисты рассказали о возможном влиянии на судью главе Киевского районного суда Полтавы Владимиру Шияну.

"Харьковская общественность и участники АТО не допустят какого-либо давления или угроз в адрес суда. И если в этом есть необходимость, бывшие бойцы антитеррористической операции готовы обеспечить судье Антонову круглосуточную охрану", - заявили активисты.

Напомним, что харьковского городского голову Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького обвиняют в похищении, угрозах убийством и пытках активистов Александра Кутянина и Сергея Ряполова.