АТОшники требуют справедливого приговора Кернесу по обвинению в похищении активистов

Участники АТО и активисты требуют справедливого решения суда по делу против Кернеса, обвиняемого в похищении, угрозах убийства и пытках. Как сообщают активисты на странице Антикоррупционный блок участников АТО, они посетили главу Киевского районного суда в Полтаве.
В сообщении говорится, что активисты обратили внимание председателя суда на необходимость справедливого приговора по резонансному делу о похищении активистов и пытках над ними.
"У нас есть инсайдерская информация, что судье Андрею Антонову, который рассматривает дело против Кернеса и его охранников, предложена взятка в полмиллиона долларов США за положительное для обвиняемых решение", - говорится в сообщении активистов.
АТОшники также выразили возмущение, что судья Антонов рассматривает дело без прокуроров, свидетелей и пострадавших, что является грубым процессуальным нарушением.
"Но в Полтаве встретиться с судьей Антоновым не удалось - "с 10 июля он находится в совещательной комнате и дата объявления приговора до сих пор не известна", - говорится в сообщении.
Активисты рассказали о возможном влиянии на судью главе Киевского районного суда Полтавы Владимиру Шияну.
"Харьковская общественность и участники АТО не допустят какого-либо давления или угроз в адрес суда. И если в этом есть необходимость, бывшие бойцы антитеррористической операции готовы обеспечить судье Антонову круглосуточную охрану", - заявили активисты.
Напомним, что харьковского городского голову Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького обвиняют в похищении, угрозах убийством и пытках активистов Александра Кутянина и Сергея Ряполова.
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