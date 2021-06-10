Атмосферный фронт определит, каким регионам повезет с погодой

Погоду в Украине 11 июня будут определять атмосферные фронты.

В большинстве областей особенно в дневные часы ожидаются кратковременные дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Возможны грозы и порывистый ветер.

"Меньше вероятность дождя, а больше - солнца, будет завтра на Киевщине, Черниговщине и во многих районах южной части Украины. Но все же не забываем, что уже лето. В этот период именно дневным часам присуще стремительное развитие от кучевых белых красивых облаков до грозных кучево-дождевых", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха будет оставаться в пределах +20...24°C.

Лучший день для отдыха и работы в Киеве - суббота. Завтра и 12 июня там будет без осадков и тепло. В пятницу в столице ожидается +21...24°C. А вот в воскресенье увеличатся шансы на дождь и немного посвежеет.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.