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среда, 28 июля 2021 05:15

Астрологиня рассказала, чего нельзя делать 28 июля

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Астрологиня рассказала, чего нельзя делать 28 июля
Лучше отложить лечение зубов. Нельзя прокалывать уши и делать татуировки. Фото: pixabay.com

28 июля недолеченная простуда может дать осложнения. Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Особенно уязвимой будет печень, - говорит астролог. - В этот день откажитесь от алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание. Не следует сдавать донорской крови. Отложите операции по удалению опухолей и наростей. Будет плохо переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять. Нельзя прокалывать уши и делать татуировки. Лучше отложить лечение зубов".

Овен

Будут возникать проблемы с памятью, беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.

Телец

Слизистая глаза будет слишком чувствительной. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ.

Близнецы

Самочувствие значительно улучшится. Не залеживайтесь в постели. Будете испытывать потребность в увеличении физической активности. Начните занятия спортом.

Рак

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом свой дневной рацион питания.

Лев

Будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь свежим воздухом перед сном. Не работайте допоздна. Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку.

Дева

Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. По возможности создайте себе комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.

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Весы

Не желательно проводить операции. Особенно на органах брюшной полости. Могут возникать осложнения как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.

Скорпион

Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня.

Стрелец

Повышается плодовитость организма. Берегитесь нежелательной беременности. Не делайте аборты. Возможны дальнейшие осложнения.

Козерог

Тело потребует дополнительного увлажнения. Принимайте ванну. Используйте увлажняющие кремы. Пейте чистую воду.

Водолей

Делать новую прическу не пора. Волосы будут плохо расти после стрижки. Красить волосы в этот день также не следует. Они будут выглядеть тускло. Цвет неровно ложиться.

Рыбы

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет поднять себя с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее может не хватить.

В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты.

Автор: Gazeta.ua
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