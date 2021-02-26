Астрологиня назвала продукты, от которых лучше отказаться - медицинский гороскоп на 27 февраля

Это удачный период для лечения бесплодия. Фото: pixabay.com

27 февраля воздержитесь от визитов к инфекционным больным. Иммунитет - ослаблен. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Избегайте конфликтов на работе и во время общения с родными, - говорит астрологиня. - Нервные срывы могут привести к предынфарктном состоянию. Ограничьте употребление копченого мяса. В этот день лучше отказаться от бобовых, сыра, масла, колбасных изделий и выпечки. Не пора сдавать анализы. Это удачный период для лечения бесплодия".

Овен

Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.

Телец

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Налегайте на теплые чай и какао.

Близнецы

Обращайтесь осторожно с огнем. Следите возле газовых плит. Неосмотрительность может вызвать ожоги.

Рак

Особенно плохо в эти дни будет переноситься душная атмосфера. Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе.

Лев

Не пора подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.

Дева

Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Может без видимых причин подняться температура.

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Весы

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.

Скорпион

Снизится острота зрения. Дополнительные очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть.

Стрелец

Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.

Козерог

Позаботьтесь о внешнем виде. Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.

Водолей

Будут беспокоить приступы головной боли. Усталость берет верх. Определите важнейшие дела. Другие - пусть подождут до понедельника.

Рыбы

Откажитесь от алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.

27-28 февраля лучше провести дома. Откажитесь от походов на дискотеку или в ресторан. Астрологиня назвала знаки, в которых жизнь начнет налаживаться.