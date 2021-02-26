Астрологиня назвала продукты, от которых лучше отказаться - медицинский гороскоп на 27 февраля

27 февраля воздержитесь от визитов к инфекционным больным. Иммунитет - ослаблен. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Избегайте конфликтов на работе и во время общения с родными, - говорит астрологиня. - Нервные срывы могут привести к предынфарктном состоянию. Ограничьте употребление копченого мяса. В этот день лучше отказаться от бобовых, сыра, масла, колбасных изделий и выпечки. Не пора сдавать анализы. Это удачный период для лечения бесплодия".
Овен
Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.
Телец
Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Налегайте на теплые чай и какао.
Близнецы
Обращайтесь осторожно с огнем. Следите возле газовых плит. Неосмотрительность может вызвать ожоги.
Рак
Особенно плохо в эти дни будет переноситься душная атмосфера. Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе.
Лев
Не пора подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.
Дева
Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Может без видимых причин подняться температура.
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Весы
Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.
Скорпион
Снизится острота зрения. Дополнительные очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть.
Стрелец
Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.
Козерог
Позаботьтесь о внешнем виде. Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.
Водолей
Будут беспокоить приступы головной боли. Усталость берет верх. Определите важнейшие дела. Другие - пусть подождут до понедельника.
Рыбы
Откажитесь от алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.
27-28 февраля лучше провести дома. Откажитесь от походов на дискотеку или в ресторан. Астрологиня назвала знаки, в которых жизнь начнет налаживаться.
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