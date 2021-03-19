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суббота, 20 марта 2021 08:30

Астрологиня назвала 3 наиболее уязвимые знаки этой весной

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Астрологиня назвала 3 наиболее уязвимые знаки этой весной
Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты. Фото: pixabay.com

20 марта подождите с началом нового курса лечения. Ознакомьтесь с совместимостью различных фармпрепаратов. Повышается риск появления побочных эффектов. Об этомGazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Берегите от холода руки и ноги, - говорит астрологиня. - Походите вечером босыми. Сделайте перед сном теплые ванночки для ног. Через уход за ногами улучшится общее самочувствие. Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты. Склонным к запорам стоит проследить за своим питанием. Этой весной наиболее уязвимыми себя почувствуют Близнецы, Стрельцы и Рыбы. Прислушайтесь к своему самочувствию, не игнорируйте визитов к врачу".

Овен

Тело требует больше кислорода. Активизируйте вентиляцию легких. Займитесь подвижными спортивными играми.

Телец

Поход к косметологу лучше отложить. Ваша кожа слишком чувствительна. Процедуры будут вызывать необычные реакции. Может появиться высыпания.

Близнецы

Меняется кислотность желудка. Может беспокоить изжога. Продумайте дневной рацион питания на эти дни.

Рак

Остерегайтесь пищевого отравления. Ешьте свежие продукты. Не покупают пирожков на улице. Пейте кипяченую воду.

Лев

Отдохните от посторонней суеты вокруг вас. Будьте осторожны во время тренировок. Берегите голову от травм. Последствия могут быть достаточно серьезными.

Дева

Не допускайте нарушения режима сна. Вы можете спровоцировать бессонницу. Проводите вечера спокойно.

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Весы

Время начать борьбу с остеохондрозом. Начните курс лечебного массажа. Проведите очищение организма.

Скорпион

Спланируйте для себя и любимых культурную программу. Переедать в эти дни опасно. Откажитесь от сладких десертов. Будет быстро набираться лишний вес.

Стрелец

В субботу начните курс общеукрепляющих процедур. Подойдут и занятия восточными оздоровительными системами. Больше времени уделите водным процедурам.

Козерог

Ослабляются защитные силы организма. Не допускайте переохлаждения. Легко можно заболеть простудой.

Водолей

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Следите за своей осанкой во время передвижения.

Рыбы

Беременным женщинам следует больше отдыхать. Есть опасность преждевременных родов. Мужчинам не стоит начинать лечение простатита.

После напряженной недели стоит устроить полноценный отдых. Астрологиня рассказала, кому эти выходные принесут невиданный успех и финансовый прорыв.

Автор: Gazeta.ua
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