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среда, 03 марта 2021 12:54

Астролог сделала неожиданный прогноз

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Астролог сделала неожиданный прогноз
Больше времени проводите с людьми, которые поддерживают и понимают. Фото: pixabay.com

3 марта многие поймут, что дальше так жить нельзя. Напомнят о себе стрессы, страхи и депрессия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стесняйтесь обращаться за помощью к психотерапевту, - говорит астролог. - Больше времени проводите с людьми, которые поддерживают и понимают. Работы никогда не станет меньше, но в этот день ее лучше поставить на паузу и уделить больше внимания себе. Сходите в парк или лес. Понаблюдайте за птицами. Тот, кто в этот день прислушается к своему самочувствию, будет здоровый и сильный весь год".

Овен

Нервная система будет переносить чрезмерные нагрузки. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Расслабляйтесь сознательно.

Телец

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте появления воспаления органов выделительной системы. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Близнецы

Проведите разгрузочный день. Больше пейте чистой воды. Ешьте преимущественно овощные и фруктовые блюда. Выводите шлаки из организма.

Рак

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления его корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Лев

Будет беспокоить головная боль. Трудно будет сосредоточиться на работе. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

Дева

Поддержите работу печени. Пересмотрите рацион питания. Выберите постные блюда. Откажитесь от употребления алкоголя.

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Весы

Напомнят о себе аденома и простатит. Ухудшается мочеиспускание. Возможны проблемы с эрекцией. Берегитесь инфицирования половых органов.

Скорпион

Не поднимайте тяжелого. Хорошо разогревайте тело во время тренировок. Поврежденные суставы фиксируйте эластичным бинтом. Возможно повторное травмирование.

Стрелец

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Возможно развитие желудочных расстройств.

Козерог

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Разогревайте холодные пальцы рук и ног. Пейте горячие напитки. Не засиживайтесь на одном месте.

Водолей

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите свой иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

Рыбы

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

3 марта будете иметь особую силу очаровывать людей. Не удивляйтесь вспышки активности партнеров. Они захотят вашей привязанности.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
03
марта

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