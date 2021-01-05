Астролог сделала финансовый гороскоп на январь: как на наших кошельках отразится карантин

Посвятите свободное время детям. Они потребуют вашего мудрого утешения. Фото: pixabay.com

В январе на украинцев ждет масса испытаний. Вырастет безработица. Многие отправятся в поисках лучшей судьбы за границу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"С затруднительной ситуации поможет выйти незнакомец, - говорит астролог. - Присмотритесь к нему повнимательнее. Этот человек заинтересует. Обменяйтесь телефонами. Гоните от себя мысли о возвращении былой любви. 2-я попытка счастья не принесет. Носите удобную обувь. Ваше настроение и работоспособность будет зависеть от того, как будут чувствуют себя ваши ноги. Посвятите свободное время детям. Они потребуют вашего мудрого утешения. Денег будет мало. Экономить придется всем. Не залезайте в кредиты, потому что долги придется отдавать долго".

Овен.

Ситуация осложняется. Легкого заработка не предвидится. Не играйте в азартные игры. Выигрыша не будет. Покупайте товары для дома.

Телец.

Вовремя оплачивайте счета. Старайтесь не накапливать задолженностей. Дополнительных расходов потребует ваш бизнес. Вкладывайте деньги в рекламу.

Близнецы.

Не участвуйте в коллективных финансовых проектах. Часть ваших взносов пропадет. Сосредоточьте внимание на одном направлении финансовой деятельности.

Рак.

Вас ждет финансовый успех. Будет возможность улучшить свое материальное положение. Не гонитесь за легкой добычей. Сотрудничайте с проверенными партнерами.

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Лев.

Месяц значительных материальных достижений. Найдутся дополнительные средства экономии вашего бюджета. Не давайте посторонним права распоряжаться вашей собственностью.

Дева.

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Однако на проведение крупных финансовых операций их будет не хватать. Пополните свои сбережения.

Весы.

Возлагать больших надежд на этот месяц не стоит. Будет снижаться производительность труда. Могут обещать денег больше, чем вы получите на руки.

Скорпион.

Будет ощущаться нехватка средств. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте расчетные чеки. Отстаивайте свои имущественные интересы.

Стрелец.

Хороших финансовых предложений не будет. Подождите со строительством или ремонтом. Работы затянутся и будут стоить дорого.

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Козерог.

За нехватки средств вам не удастся осуществить все необходимые выплаты. Заработанного хватает лишь на покрытие текущих расходов. Экономьте.

Водолей.

Ограничивать себя в покупках не придется. Деньги поступят вовремя. Желательно не допустить хаотических расходов, чтобы не сидеть без копейки на выходные.

Рыбы.

Существенных изменений к лучшему не предвидится. Ваша экономика потребует посторонней поддержки. Не пользуйтесь кредитными карточками.

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