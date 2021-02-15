Астролог рассказала, кому на этой неделе повезет больше

Желание все решить здесь и сейчас будет толкать людей на дурные поступки. Фото: pixabay.com

Неделя с 15 по 21 февраля будет богатой на события. Страсти улягутся только на выходные. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эмоции будут штурмовать и распирать, - говорит астролог. - Поэтому повысится аварийность на дороге и производстве. Желание все решить здесь и сейчас будет толкать людей на дурные поступки. Амбициозная молодежь, которая не умеет ждать, наделает столько ошибок, что придется исправлять их до лета. Опытные и мудрые люди будут только наблюдать. Повезет тому, кто обратится к ним за опытом и советом".

Овен – 21 марта - 20 апреля

Ожидаемые деньги поступят с задержкой. Подведет работа банкоматов. Будут теряться любимые вещи. Подальше от детей прячьте смартфоны и ноутбуки. Они многое поломают.

Телец – 21 апреля - 20 мая

В четверг многое сломается. Придется заплатить немалую сумму за ремонт кухонной и компьютерной техники. Освободите пространство от лишних вещей. Отдайте нуждающимся одежду, которая годами лежит в шкафу.

Близнецы – 21 мая - 21 июня

Будете жалеть о том, что потеряли. Хватит грустить по прежним отношениям и работе. Это все не стоит ваших нервов. Зарабатывать будете достаточно. Не позволяйте новым знакомым насадить вам свои взгляды.

Рак – 22 июня - 22 июля

Это неделя рискованной финансовой деятельности. Наблюдайте, куда деваются ваши средства. Поймете, на чем стоит экономить. Не спешите прерывать отношения. Не стоит надеяться, что встретите кого-то лучшего. Знакомство в соцсетях разочарует.

Лев – 23 июля - 23 августа

Больше времени посвящайте любимому делу. Мудро промолчите и уступите тем, кто ставит палки в колеса. Судьба так застрахует вас от неудачи.

Дева – 24 августа - 23 сентября

Неприятности обойдут ваш дом, если прекратите плыть против течения. Не будет попутного ветра. Поэтому парус своего корабля лучше опустить, чтобы перевести дух. Эта неделя располагает к отдыху.

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Весы – 24 сентября - 23 октября

Денег в кармане становится меньше. Это период убытков. Остановитесь и посмотрите вокруг. Любые расходы сейчас неуместны. Купленные авто и техника могут регулярно ломаться.

Скорпион – 24 октября - 22 ноября

Почувствуете поддержку звезд. Хорошо будет прибегать обучения и общения. Агрессивно могут вести себя животные. Не стоит гладить чужих домашних любимцев.

Стрелец – 23 ноября - 21 декабря

Все идет лучше, чем вы ожидали. Сосредоточьтесь на том, что хотите выполнить в совершенстве. Результат порадует. Умение отстраниться от чужих проблем и сплетен позволит опередить коллег и конкурентов.

Козерог – 22 декабря - 20 января

Деньги будут поступать вовремя, но вам захочется разбогатеть. Ищите подработку на выходные. Покупайте мебель. Кто-то новый может прийти в вашу жизнь. Не спешите доверять этим людям.

Водолей – 21 января - 20 февраля

Это не подходящее время для переезда и перехода на новое место работы. Не стоит начинать операции с недвижимостью. Строительство будет затягиваться.

Рыбы – 21 февраля - 20 марта

Не говорите по телефону в магазине или на улице. Ваши разговоры подслушают. То, что скажете, будет использовано против вас. Не выставляйте на продажу свои вещи, потому что пойдут за бесценок.

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