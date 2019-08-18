Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя

К препятствиям на следующей неделе относитесь по-философски. Фото: politeka.net

Неделей с 19 по 25 августа стоит восхищаться. Успех ждет тех, кто трудился, не покладая рук. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В субботу Солнце переходит к знаку Девы и проходит королевскую звезду Регул, - говорит астролог. - Это время хорошо подойдет для людей, которые хотят развиваться интеллектуально, расширять кругозор, путешествовать. Результатом дел останетесь довольны. К препятствиям относитесь по-философски. Плохо будет вестись мечтателям, которые мысленно создают нереальный мир".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется принимать непростые решения. Отложите покупку недвижимости. Учитывайте каждый свой шаг в ведении бизнеса. Оставайтесь толерантными. Не тяните на себя одеяло. Дайте возможность любимым развиваться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не хватит времени на обдумывание. Придется действовать здесь и сейчас. Умейте мудро изменить свои планы, чтобы подстроиться к обстоятельствам, в которых находитесь. Более прибыльной будет работа в команде.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Как начнете понедельник, так и проведете эту неделю. Вас поддержат родственники и коллеги. Это добавит сил. Не опускайте руки. Воспользуйтесь возможностью и переделайте дела на месяц вперед.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вокруг будет много желающих помочь. Время проверить дружбу на прочность, а ближайшее окружение - на способность поддержать друг друга. Оставайтесь на работе допоздна. Деньги пойдут в ваши карманы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это неделя подъема. Ваши способности будут замечать. Смело заявляйте о себе. Судьба будет благосклонна к вам. Продемонстрируйте работодателям свои организаторские способности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не удастся пересидеть в тени. Вами будут восхищаться, чтобы вы не сказали и не сделали. Публикуйте свои книги, презентуйте вышивку и полотна, пойте. Разумно распоряжайтесь своими средствами.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете зависеть от людей, в чьих руках власть. Будет немало желающих поставить палки в колеса и уменьшить ваши достижения. Отстаивайте свои интересы. Случайные встречи играют важную роль.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это неделя результатов. Получите вознаграждение за дела, которые вели в течение лета. На серьезный подъем ждите в финансовой сфере. Будете волноваться за всех членов семьи. Не ссорьтесь с любимыми. Лучше доверять им.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вовремя зориентуйся, что для вас важнее. Придется выбирать между работой и личной жизнью. Звезды станут вам на помощь. Размер заработков увеличивается.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Может показаться, что все идет наперекор вашим желаниям. Проблемы будут сыпаться на голову. Самостоятельно трудно будет достичь поставленной цели. Двигайтесь малыми шагами. Не стремитесь быстрого результата.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Отложите на время собственные дела и помогите тем, кто нуждается в вашей поддержке. Учите новых коллег, делитесь опытом и умениями. Крупные покупки отложите до выходных.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Немногие смогут воспользоваться возможностями, которые предлагает жизнь. Выбросите много сил и времени на дела, которые не стоят вашего внимания. Не накапливает деньги. Заботьтесь об их разумном использовании. Будет везти на интересные встречи.

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