Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1152
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 279
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1503
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1890
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1854
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1287
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1674
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
28
7
5
5
13
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
Видео
Все видео
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4374
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1503
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1890
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
Просмотров: 315
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 20:00

Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя

  Комментировать
Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя
К препятствиям на следующей неделе относитесь по-философски. Фото: politeka.net

Неделей с 19 по 25 августа стоит восхищаться. Успех ждет тех, кто трудился, не покладая рук. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В субботу Солнце переходит к знаку Девы и проходит королевскую звезду Регул, - говорит астролог. - Это время хорошо подойдет для людей, которые хотят развиваться интеллектуально, расширять кругозор, путешествовать. Результатом дел останетесь довольны. К препятствиям относитесь по-философски. Плохо будет вестись мечтателям, которые мысленно создают нереальный мир".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется принимать непростые решения. Отложите покупку недвижимости. Учитывайте каждый свой шаг в ведении бизнеса. Оставайтесь толерантными. Не тяните на себя одеяло. Дайте возможность любимым развиваться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не хватит времени на обдумывание. Придется действовать здесь и сейчас. Умейте мудро изменить свои планы, чтобы подстроиться к обстоятельствам, в которых находитесь. Более прибыльной будет работа в команде.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Как начнете понедельник, так и проведете эту неделю. Вас поддержат родственники и коллеги. Это добавит сил. Не опускайте руки. Воспользуйтесь возможностью и переделайте дела на месяц вперед.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вокруг будет много желающих помочь. Время проверить дружбу на прочность, а ближайшее окружение - на способность поддержать друг друга. Оставайтесь на работе допоздна. Деньги пойдут в ваши карманы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это неделя подъема. Ваши способности будут замечать. Смело заявляйте о себе. Судьба будет благосклонна к вам. Продемонстрируйте работодателям свои организаторские способности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не удастся пересидеть в тени. Вами будут восхищаться, чтобы вы не сказали и не сделали. Публикуйте свои книги, презентуйте вышивку и полотна, пойте. Разумно распоряжайтесь своими средствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете зависеть от людей, в чьих руках власть. Будет немало желающих поставить палки в колеса и уменьшить ваши достижения. Отстаивайте свои интересы. Случайные встречи играют важную роль.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это неделя результатов. Получите вознаграждение за дела, которые вели в течение лета. На серьезный подъем ждите в финансовой сфере. Будете волноваться за всех членов семьи. Не ссорьтесь с любимыми. Лучше доверять им.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вовремя зориентуйся, что для вас важнее. Придется выбирать между работой и личной жизнью. Звезды станут вам на помощь. Размер заработков увеличивается.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Может показаться, что все идет наперекор вашим желаниям. Проблемы будут сыпаться на голову. Самостоятельно трудно будет достичь поставленной цели. Двигайтесь малыми шагами. Не стремитесь быстрого результата.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Отложите на время собственные дела и помогите тем, кто нуждается в вашей поддержке. Учите новых коллег, делитесь опытом и умениями. Крупные покупки отложите до выходных.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Немногие смогут воспользоваться возможностями, которые предлагает жизнь. Выбросите много сил и времени на дела, которые не стоят вашего внимания. Не накапливает деньги. Заботьтесь об их разумном использовании. Будет везти на интересные встречи.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 101700
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 18963
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 18864
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 15372
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 15050
Общество
В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников
В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Просмотров: 72
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму Просмотров: 90
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков 2 Просмотров: 2214
Евробляхеры требуют отсрочить штрафы
Евробляхеры требуют отсрочить штрафы 1 Просмотров: 432
Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн
Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 43397
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua