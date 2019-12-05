Астролог рассказала, когда ждать кризиса

Государству трудно будет возвращать внешние долги. Будем просить отсрочить выплаты. Фото: ua.112.ua

В 2020 году будем иметь кризис, как в 2008. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Новый экономический кризис наступит в период с 15 мая по 13 сентября, - говорит астролог. - Он напомнит 2008 год. Ослабнет гривна. Это время серьезного кризиса в банковской системе. Государству трудно будет возвращать внешние долги. Будем просить отсрочить выплаты".

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В 2020 году не желательно занимать деньги.

"Большие покупки в этом году часто будут неудачными, - говорит Максимова. - Люди в это время начнут покупать то, чем не будут пользоваться. Это будут автомобили, которые больше времени могут проводить в ремонте, чем на ходу. А также - техника, которую придется регулярно оставлять на ремонт в сервисных центрах".

Вкладывать деньги в недвижимость лучше до мая или с октября.

"Выиграет тот, кто держит сбережения в валюте. Много украинцев будут сидеть на чемоданах. Но в этом году эмигранты будут не желательными везде. Лучше оставаться и навести порядок в своей стране. Переезд будет неудачным. Прижиться на новом месте смогут единицы", - рассказывает Елена Максимова.

2020-й - год Металлической Крысы - воинственной, резкой, нетерпеливой. Стало известно, кому ждать успеха и готовиться к переезду.