Астролог рассказала, как пережить 19 июня с минимальными потерями

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 747
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3870
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1314
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7434
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1872
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3672
Фото
Все фото
8
12
15
4
5
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
В список &quot;Слуги народа&quot; попала жена люстрированного прокурора
В список "Слуги народа" попала жена люстрированного прокурора
Видео
Все видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1926
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5436
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 351
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 07:00

Астролог рассказала, как пережить 19 июня с минимальными потерями

  Комментировать
Астролог рассказала, как пережить 19 июня с минимальными потерями
Прекратите злоупотреблять служебным положением. Рискуете потерять должность. Фото: from-ua.com

19 июня - день интриг и закулисных игр. Не стоит начинать никаких важных дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Слепо доверять информации, поступающей этого дня, опасно, - говорит астролог. - Окружающие будут эмоционально уязвимы. Поэтому касаться проблемных вопросов во время общения не желательно. Конструктивных решений не будет. Прекратите злоупотреблять служебным положением. Рискуете потерять должность. Хотите пережить этот день с минимальными потерями, займите позицию наблюдателя. Не теряйте времени на борьбу с ветряными мельницами".

Овен

Дела будут идти неплохо. Так что не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Разобраться в своих желаниях вам будет непросто. Поэтому не сердитесь на любимых. Лучше перенесите встречу.

Телец

Разделите обычные расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно. Положитесь на опыт старших друзей. Они могут стать советчиками и посредниками.

Близнецы

На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Удача не на вашей стороне. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Рак

Поступления прибыли ожидается вечером. Поход по магазинам лучше тоже планировать после обеда. Не покупайте бытовой техники. Вечером выходите с семьей на прогулку.

Лев

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация налаживается. Позаботьтесь о создании теплой атмосферы в доме.

Дева

Ограничена сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Занимать у людей деньги нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядели первые киевские пляжи - фото

Весы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме. Опять напомнят о себе старые семейные проблемы. Не переходите на взаимные претензии. Предлагайте пути преодоления конфликта.

Скорпион

Наиболее важные финансовые операции проведите утром. Вечером нежелательно совершать покупки и решать имущественные вопросы. Любимые продемонстрируют лучшие черты своего характера. Присмотритесь к ним повнимательнее. Они могут вновь очаровать вас.

Стрелец

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не удастся. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся.

Козерог

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества. Поделитесь с милыми своими сомнениями и тревогами.

Водолей

На рынок или в магазин не берите с собой всю наличку. Противостоять соблазну купить более вкусного будет трудно. Продумайте свой бюджет на месяц вперед. Позвольте любимым побыть в одиночестве. Веселье и лишний шум их будут раздражать.

Рыбы

Поступление денег задержится. Высокие заработки ожидаются через неделю. Понадобится умение экономить. Начните упражнения для поддержания остроты зрения. Результаты вас приятно удивят.

Чего ждать от недели, которая продолжается, астролог Елена Максимова рассказала в гороскопе на 17-23 июня.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог рассказала, как пережить 19 июня с минимальными потерями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 88782
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 66236
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 50722
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 5 Просмотров: 30682
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 22582
Общество
В зоне влияния антициклона: синоптик рассказала, ослабнет ли жара
В зоне влияния антициклона: синоптик рассказала, ослабнет ли жара Просмотров: 180
Как жара с грозами повлияет на будущий урожай
Как жара с грозами повлияет на будущий урожай
 Просмотров: 342
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
8
 1 Просмотров: 1746
Как определить, в какой профессии можно достичь наибольших успехов
Как определить, в какой профессии можно достичь наибольших успехов Просмотров: 198
В Бундестаге будут голосовать о признании Голодомора геноцидом украинцев
В Бундестаге будут голосовать о признании Голодомора геноцидом украинцев Просмотров: 72
Больше всего комментируют
24
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
22
У каких партий больше шансов попасть в Раду
13
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 40253
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua