Астролог рассказала, как пережить 19 июня с минимальными потерями

Прекратите злоупотреблять служебным положением. Рискуете потерять должность. Фото: from-ua.com

19 июня - день интриг и закулисных игр. Не стоит начинать никаких важных дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Слепо доверять информации, поступающей этого дня, опасно, - говорит астролог. - Окружающие будут эмоционально уязвимы. Поэтому касаться проблемных вопросов во время общения не желательно. Конструктивных решений не будет. Прекратите злоупотреблять служебным положением. Рискуете потерять должность. Хотите пережить этот день с минимальными потерями, займите позицию наблюдателя. Не теряйте времени на борьбу с ветряными мельницами".

Овен

Дела будут идти неплохо. Так что не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Разобраться в своих желаниях вам будет непросто. Поэтому не сердитесь на любимых. Лучше перенесите встречу.

Телец

Разделите обычные расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно. Положитесь на опыт старших друзей. Они могут стать советчиками и посредниками.

Близнецы

На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Удача не на вашей стороне. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Рак

Поступления прибыли ожидается вечером. Поход по магазинам лучше тоже планировать после обеда. Не покупайте бытовой техники. Вечером выходите с семьей на прогулку.

Лев

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация налаживается. Позаботьтесь о создании теплой атмосферы в доме.

Дева

Ограничена сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Занимать у людей деньги нельзя.

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Весы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме. Опять напомнят о себе старые семейные проблемы. Не переходите на взаимные претензии. Предлагайте пути преодоления конфликта.

Скорпион

Наиболее важные финансовые операции проведите утром. Вечером нежелательно совершать покупки и решать имущественные вопросы. Любимые продемонстрируют лучшие черты своего характера. Присмотритесь к ним повнимательнее. Они могут вновь очаровать вас.

Стрелец

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не удастся. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся.

Козерог

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества. Поделитесь с милыми своими сомнениями и тревогами.

Водолей

На рынок или в магазин не берите с собой всю наличку. Противостоять соблазну купить более вкусного будет трудно. Продумайте свой бюджет на месяц вперед. Позвольте любимым побыть в одиночестве. Веселье и лишний шум их будут раздражать.

Рыбы

Поступление денег задержится. Высокие заработки ожидаются через неделю. Понадобится умение экономить. Начните упражнения для поддержания остроты зрения. Результаты вас приятно удивят.

Чего ждать от недели, которая продолжается, астролог Елена Максимова рассказала в гороскопе на 17-23 июня.