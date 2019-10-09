Астролог рассказала, чем удивит 10 октября

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В четверг, 10 октября не давайте поспешных обещаний. Особенно в первой половине дня. Выполнить их вы не сможете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не желательно браться за несколько дел одновременно, - говорит астролог. - Возможности внимания и памяти будут ограничены. Романы, которые начнутся, будут яркими, но мимолетными. При выборе покупки не сосредоточивайтесь на ее внешнем блеске. Доверяйте своей интуиции. Она будет сдерживать вас от ложных шагов и решений. Хороший день для начала нового курса оздоровительных процедур".

Овен

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Телец

В повседневной жизни качественных изменений не произойдет. Не увлекайтесь романтической перепиской с незнакомцами. Это бесперспективно.

Близнецы

Ожидаемые деньги придут вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи.

Рак

До прихода основного заработка придется еще немного подождать. Смотрите список запланированных покупок. Желательно его существенно уменьшить.

Лев

Уровень доходов будет оставаться без изменений. Вам повезет с интересными предложениями. Но азартных игр лучше избегать.

Дева

Принимать быстрые решения опасно. Не преувеличивайте своих достоинств. Вы нравитесь окружающим и без украшений. Меньше говорите. Пусть красноречивыми будут ваши поступки.

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Весы

Средств хватает на все необходимое. Избытка денег не будет. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Скорпион

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток. Пусть все идет по устоявшемуся графику.

Стрелец

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Не следует в этот день заниматься переоснащением профессионального оборудования. На любимых сильно будет влиять их окружения. Поэтому путь к сердцу милых следует искать через их друзей и родственников.

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Козерог

Случайности в этот день не будет. Воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы. Стоит восстановить общение со старыми знакомыми. Оно будет интересным для вас.

Водолей

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме. Проявляйте свои чувства через заботу о близких.

Рыбы

Забудьте о мелких недостатках своих партнеров. Присмотритесь внимательнее к ним. Проявляйте заботу и попечение к детям и любимым.

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