Астролог предупредила, что не стоит делать на следующей неделе

На следующей неделе не стоит искать себе пару в интернете или отправляться в дальние командировки. Фото: http://kvant.space

Все, что раньше казалось неосуществимым, легко будет воплотить в жизнь. Отступят страхи и неуверенность. Об этом читателям Gazeta.ua рассказывает астролог Елена Максимова.

"Должники будут возвращать деньги. Но занимать свои вещи сейчас не стоит. Они к вам вряд ли вернутся, - объясняет Максимова. - Не пытаетесь скрыть что-то. Все тайное станет явным. Ложь вылезет боком".

По словам астролога, на следующей неделе не стоит уходить от избранников, искать себе пару в интернете или отправляться в дальние командировки.

"Обострится интуиция. Хорошо пойдет обучения. Легко будут даваться иностранные языки. Ученики будут усваивать знания, которые необходимы для поступления в университет. Заработки не оправдают ожиданий. Пишите стихи, делайте дизайнерские проекты, рисуйте и экспериментируйте. Не ленитесь, чтобы не упустить такой плодотворный период", - говорит Елена Максимова и предлагает подробный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Может казаться, что все происходит за вашей спиной. Будете последними узнавать о событиях из жизни коллектива и семьи. Денег поступит достаточно. Время накапливать, а не транжирить. Избегайте лотерей и материальных споров. Плавание улучшат самочувствие.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Действуйте, несмотря на чужое мнение. Вам все дано для того, чтобы самостоятельно управлять своей жизнью и принимать решения. Заранее спланируйте поход в магазин. Необдуманные покупки опустошат карманы. Удачными будут покупки смартфонов и компьютеров.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будете в эпицентре внимания. Вы готовы выражать свое мнение и заявлять миру о себе. Учитесь и делитесь знаниями с другими. За большими покупками идти не стоит. Застрахуйте свое имущество. Подумайте, куда стоит вложить существующие средства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Красноречие поможет достичь желаемого. Вас будут замечать и выделять среди толпы. Вдруг вокруг станет много желающих сотрудничать с вами. Достаточно претензий и обвинений в адрес любимых. Сдерживайте себя, чтобы не наговорить лишнего. Будет беспокоить насморк.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это неделя командной работы. Достаточно пытаться решать все единолично. Дефицита средств не почувствуете, но деньги могут быстро исчезать. Откладывайте определенную сумму, чтобы впоследствии воспользоваться сбережениями.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не сопротивляйтесь изменениям. Будьте готовы к обновлению. Двигайтесь в направлении, которое предлагает судьба. Тогда сумеете удачно маневрировать и в нужный момент удержаться на плаву. Избавляйтесь материальных задолженностей. Согласие в семье - превыше всего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В гороскопе Зеленского много слабых планет - астролог

Весы (24 сентября - 23 октября)

События могут быстро меняться. Вам это будет не по душе. Хватит постоянства. Не стоит заключать сделки. Договоренности скоро будут разорваны, а долги не вернут. Не затягивайте с лечением простуды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Убедитесь, что не все то золото, что блестит. Разочаруетесь в кумирах. Увидите, кто и чем дышит. Не стоит планировать важных финансовых операций. Лучше спланируйте бюджет на лето. Назначайте первое свидание в пятницу. Сделаете много открытий для себя.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Появляться много идей. Планируйте, продумывайте, но не спешите их озвучивать. Сами себя сглазьте. Кое-что из ваших замыслов присвоят другие. В понедельник и вторник удачно пройдет визит к стоматологу. Усильте уход за зубами и деснами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете консервативными и плохо реагировать на изменения. Не спешите сопротивляться чему-то новому. Берегите отношения с дорогими сердцу людьми. Держите язык за зубами. Рискуете розпатякаты чужие тайны и нанести вред тем, кого любите. Избавляйтесь от вредных привычек. Легко будет бросить пить и курить.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Путешествуйте и познавайте мир вокруг себя. Оставайтесь откровенными с любимыми. Не скрывайте своих чувств. Дела пойдут успешно. К основному заработку добавятся премиальные. Уделите достаточно внимания друзьям, которые попали в беду. Не ищите повода для отказа. Хорошо пройдут процедуры по улучшению зрения.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не перестаете думать о детях и любимым. Уделяйте им больше внимания, цените и оставайтесь благодарными. Воздержитесь от признаний и приглашений на свидание. Денег в кошельке становится меньше. Но вы всегда можете положиться на родителей или любимых. Из-за нервного истощения может беспокоить бессонница. Выпейте на ночь стакан молока с медом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ремень или вскрытие" - украинцев будут приучать пристегиваться из-за шокирующей соцрекламы