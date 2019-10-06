Астролог предупредила, чего нельзя делать на следующей неделе

Не подходящее время для покупки бытовой техники, ремонта дома или авто. Фото: astrozodiac.net

С 7 по 13 октября Луна растет и удаляется от Земли. Ухудшается способность адекватно воспринимать все, что происходит вокруг. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди часто будет действовать вслепую, - говорит астролог. - Из-за упрямство наделают ошибок. Менее надежными будут казаться любимые и бизнес-партнеры. Ни на кого будет положиться. Захочется гарантий. Не подходящее время для покупки бытовой техники, ремонта дома или авто. Если перенести приобретения нельзя, следите, чтобы правильно были оформлены гарантийные талоны. Не стоит делать косметические и пластические операции. Побочных эффектов трудно избежать".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не суйте нос в чужие дела. Займитесь самосовершенствованием. Заработная плата задержится. Избавьтесь задолженностей. Не утруждайте себя дополнительными выплатами на вторую половину осени.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Шокирует изменение курса валют. Чем-то придется пожертвовать, чтобы не потерять работу, отношения. Сейчас следует больше отдавать, чем брать. Тогда удастся избежать стресса.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Часто будете действовать вслепую. Если хотите чего-то достичь, думайте на несколько шагов вперед. Не спешите что-то кому-то доказывать. В финансовой поддержке будут нуждаются родственники. Не отказывайте в помощи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Можете всюду спешить, и мало куда успеете. Часто будете находиться в стрессовой ситуации. Не пытайтесь везде подстраховать детей и любимых. Больше им доверяйте и позвольте принимать решения самостоятельно.

Лев (23 июля - 23 августа)

То, что было наработано ранее, мало будет помогать вам решить какие-то проблемы. Придется забыть о консерватизме и искать новые подходы. Буде везти терпеливым и креативным.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Берегите свои сбережения. Не вкладывайте деньги в чужое дело. Более потеряете, чем заработаете. Воздержитесь от сплетен о друзьях. Подорвете собственный авторитет и наживете врагов.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Трудно будет удержаться на своих позициях. Вокруг - много желающих подорвать ваш авторитет. Дела будут складываться не так, как спланируете. Готовьтесь менять свои замыслы и постоянно корректировать свои действия.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Постоянно будете находиться не там, где надо. Жизнь может напоминать беготню по кругу. Поверьте в свои силы. Тратить деньги на свои прихоти пока рано. Дорогие вам люди будут постоянно нарушать обещания. Это будет огорчать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дефицита средств не будет. В пятницу получите премиальные. Любимые будут удивляться вашему поведению. Вы отношения начнете воспринимать как приключение. Партнеры поэтому могут чувствовать себя одинокими.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Используйте это время, чтобы продвинуться вперед и заработать больше. Совершенствуйте свой имидж. Больше потратьте на одежду и авто. Поддерживайте теплые отношения с соседями. Они не раз пригодятся.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Достаточно чего-то сильно захотеть, как все начнет сбываться. Определитесь с направлением своей деятельности. Легко и быстро получите то, чего хотите. Хорошо пройдут командировки. Дополнительная работа принесет высокие заработки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Все сложится наилучшим образом. Вы будете видеть перспективы и иметь достаточно сил, чтобы влиять на события. Если хотите что-то в жизни изменить, начинайте действовать. Результатом будете довольны.

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