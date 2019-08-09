Астролог порадовала прогнозом на выходные

На выходных 10-11 июля отправляйтесь в небольшую поездку. Фото: stb.ua

В выходные 10-11 августа нельзя засиживаться дома. Планируйте отдых на свой вкус. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Без особых на то причин будет преобладать оптимистичный настрой, - говорит астролог. - Устройте небольшой домашний праздник. Посещайте выставки, концерты, музеи. Рисуйте и пойте. Отправляйтесь в небольшую поездку. Можно увеличивать нагрузки во время тренировок. Вам сейчас все под силу. Легко сумеете достичь поставленной цели. Проводите время среди приятного общества".

Овен

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Увеличиваются расходы на домашние нужды. От поездки с друзьями на пляж лучше отказаться.

Телец

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Немало денег пойдет на покупку одежды и продуктов. Собирайте детей в школу. Объявляйте партнерам свои идеи относительно отдыха заранее.

Близнецы

Не одалживайте людям денег. Вам могут понадобиться сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытового ремонта. Дайте в эти выходные организму полноценно отдохнуть. Не засиживайтесь у телевизора допоздна.

Рак

Потратить деньги по своему усмотрению не удастся. Материальной поддержки потребуют пожилые родственники. Посвятите воскресенье милым. Объявите любимым свои намерения относительно дальнейшей супружеской жизни.

Лев

Свободных денег у вас не будет. Однако искать дополнительного заработка не надо. Результат не будет стоить усилий. Не занимайтесь решением имущественных вопросов.

Дева

Рискованно оставлять без присмотра кошелек и держать все сбережения в одном месте. Романтического настроения не будет. Объясните это партнерам.

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Весы

Не стоит отправляться в заграничное путешествие. Оно запомнится рядом задержек и проблем. Отдохните дома. Вас могут втянуть в любовные интриги. Лучше держаться подальше от таких приключений.

Скорпион

Денег не будет. И поход по магазинам не принесет удовольствия. Качество купленных вещей быстро разочарует. Вам с партнерами захочется провести выходные по-разному. Не настаивайте на отдыхе в общей компании.

Стрелец

С деньгами проблем не будет. Попробуйте их потратить не только в свою пользу. Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах.

Козерог

Дни семейного уюта. Наслаждайтесь возможностью побыть вместе с родными. Сосредоточьтесь на домашних заботах. Следите за регулярным выводом жидкости из организма.

Водолей

Не будет необходимости в поиске дополнительного заработка. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Без конфликтов не обойдется. Сдерживайте свое желание говорить людям правду в глаза.

Рыбы

Количество средств ограничено. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Любимые не смогут соответствовать вашим требованиям. Их часто будут отвлекать от общения с вами.

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