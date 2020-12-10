Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году

Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков. Фото: pixabay.com

2021 год – время изобретений. Благодаря им многие смогут прославиться и улучшить материальное положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Думайте, творите, патентует и знакомьте мир со своими креативными идеями, - говорит астролог. - Каждый день потребует от людей быть еще более инициативными и целеустремленными. Будет везти правдорубам, а не тем, кто пытается обходить острые углы".

По словам астролога, победу получать уверены в себе личности.

"Нельзя быть равнодушным к судьбе государства и чужой боли, к просьбам и обращениям родственников, коллег и знакомых, - говорит Елена. - Активно включайтесь во все процессы, которые происходят вокруг вас. Будьте толерантными к чужим религиям и точкам зрения. Расширяйте свои знания и умения. Не скрывайте талантов. Делитесь опытом. Развивайтесь самостоятельно и не мешайте развиваться другим".

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Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков.

"Они будут строиться не столько на эмоциях и страсти, сколько на доверии, - рассказывает астролог. – Будет согревать присутствии родной души рядом. Счастливчиками в этом году станут Козероги, Водолеи и Весы. Их жизнь существенно улучшится. Начнет везти Стрельцам и Рыбам. Они почувствуют стабильность и уверенность в себе. Немного труднее будет вестись Близнецам и Девам, потому что у этих знаках происходят затмения. В Овнов и Скорпионов желание будут совпадать с возможностями. Используйте этот шанс, чтобы добиться хорошего результата".

10 декабря прислушайтесь к метким замечаниям окружающих. В этот день люди не будут кривить душой и начнут говорить правду в глаза. Астролог предупредила, кому готовиться к приятным сюрпризам.