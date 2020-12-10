Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 36
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 369
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3519
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3852
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1260
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2925
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 666
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Фото
Все фото
7
7
5
4
5
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
&quot;За три месяца карантина заплатило государство&quot; - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1854
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 522
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 09:34

Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году

  Комментировать
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков. Фото: pixabay.com

2021 год – время изобретений. Благодаря им многие смогут прославиться и улучшить материальное положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Думайте, творите, патентует и знакомьте мир со своими креативными идеями, - говорит астролог. - Каждый день потребует от людей быть еще более инициативными и целеустремленными. Будет везти правдорубам, а не тем, кто пытается обходить острые углы".

По словам астролога, победу получать уверены в себе личности.

"Нельзя быть равнодушным к судьбе государства и чужой боли, к просьбам и обращениям родственников, коллег и знакомых, - говорит Елена. - Активно включайтесь во все процессы, которые происходят вокруг вас. Будьте толерантными к чужим религиям и точкам зрения. Расширяйте свои знания и умения. Не скрывайте талантов. Делитесь опытом. Развивайтесь самостоятельно и не мешайте развиваться другим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легкость и решение проблем: астрологический прогноз на декабрь

Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков.

"Они будут строиться не столько на эмоциях и страсти, сколько на доверии, - рассказывает астролог. – Будет согревать присутствии родной души рядом. Счастливчиками в этом году станут Козероги, Водолеи и Весы. Их жизнь существенно улучшится. Начнет везти Стрельцам и Рыбам. Они почувствуют стабильность и уверенность в себе. Немного труднее будет вестись Близнецам и Девам, потому что у этих знаках происходят затмения. В Овнов и Скорпионов желание будут совпадать с возможностями. Используйте этот шанс, чтобы добиться хорошего результата".

10 декабря прислушайтесь к метким замечаниям окружающих. В этот день люди не будут кривить душой и начнут говорить правду в глаза. Астролог предупредила, кому готовиться к приятным сюрпризам.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Ночью силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 25182
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 17524
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 15480
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 12915
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 11250
Общество
Медицинский гороскоп на 10 декабря: для кого в этот день полезным будет голодания
Медицинский гороскоп на 10 декабря: для кого в этот день полезным будет голодания
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
 Просмотров: 36
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
 Просмотров: 468
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях и кто "лидирует"
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях и кто "лидирует" Просмотров: 918
Украинцам обещают мокрый снег с гололедом и до +12
Украинцам обещают мокрый снег с гололедом и до +12 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 54270
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть