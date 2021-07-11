Астролог назвала знаки, здоровью которых можно позавидовать

Отдавайте предпочтение вареным и печеным блюдам домашней кухни. Не допускайте перекусов на бегу. Фото: pixabay.com

11 июля тело будет плохо реагировать на перепады температуры. Учитывайте это. Особенно если собираетесь с друзьями на природу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Защищайте себя от возможности заражения грибковой инфекцией, - говорит астролог. - В бассейне и бане не ходите босиком. Пользоваться чужими средствами гигиены нельзя. Больше пейте и меньше ешьте. Оперативное лечение органов выделительной системы отложите до следующей недели. Правильно подобранная диета позволит вам прекрасно себя чувствовать. Отдавайте предпочтение вареным и печеным блюдам домашней кухни. Не допускайте перекусов на бегу. Лучше всего себя будут чувствовать Львы, Скорпионы и Козероги. Вашему здоровью можно позавидовать. Утром почувствуете прилив сил и энергии. Бросьте пить и курить. Берегите свое здоровье".

Овен

Подвержены судороги должны быть осторожными на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.

Телец

Больные тромбофлебит должны позаботиться о себе. Не перегружайте ноги. Не начинайте курса внутривенных инъекций.

Близнецы

Не делайте косметические операции. Места повреждения кожи будут заживать грубыми рубцами. Очищайте кожу лица осторожно.

Рак

Накапливается переутомление. Все труднее будет умеренно реагировать на стрессовые ситуации. Пересмотрите распорядок дня. Ложитесь спать до полуночи.

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Лев

Вечером будет наблюдаться низкий уровень работоспособности. Большинство важных дел успейте сделать до обеденного перерыва. Не беритесь за сверхурочную работу.

Дева

Ухудшается водно-солевой обмен. Займитесь профилактикой застойных явлений в организме. Пейте чистую воду в течение дня.

Весы

Берегите горло от простуды. Не следует пить прохладительные напитки после изнурительного труда. Старайтесь больше молчать.

Скорпион

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Выручат обезболивающие таблетки. Усилится реакция организма на изменение погоды.

Стрелец

Шейный остеохондроз может провоцировать головную боль. Обратитесь к массажисту. Регулярно делайте утреннюю гимнастику.

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Козерог

Замедляется обмен веществ. Откажитесь от высококалорийных блюд. Ешьте, когда проголодались. Не придерживайтесь устойчивого графику.

Водолей

Могут возникать спазматические боли в животе. Не спешите лечить желудок. Причиной может быть стрессовая ситуация.

Рыбы

Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами и горячительными напитками. Хорошее время для борьбы с вредными привычками.

11 июля пусть дела идут в обычном русле. Астролог рассказала, как и с кем провести одно из лучших воскресений лета.