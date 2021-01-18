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понедельник, 18 января 2021 16:34

Астролог назвала знаки, которые сегодня будут чувствовать себя лучше всех

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Астролог назвала знаки, которые сегодня будут чувствовать себя лучше всех
Вы будете в шаге от счастья. Не пропустите волшебного момент. Фото: pixabay.com

18 января кто-то из старых знакомых станет ближе к вам. Вы убедитесь в порядочности этого человека. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Понедельник подтвердит репутацию трудного дня, - говорит астролог. - Старайтесь не составлять напряженного графика рабочего дня. Следствием перегрузки может стать нервное истощение. Окружающие будут раздраженные и нетерпеливые. Доверчивого разговора не получится. Продолжается период аварийной опасности на дорогах. Следите за рулем. Берегите свои вещи от повреждения. Потерянное не вернется назад. Лучше всего себя будут чувствовать Девы, Козероги и Рыбы. Вам везде будет зеленый свет. Вы будете в шаге от счастья. Не пропустите волшебного момент. Сегодня ваш день".

Овен.

Предлагать руку и сердце не время. Вы можете получить отказ. В любимых будет плохое настроение. Не решайте серьезных вопросов.

Телец.

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Радуйтесь малой прибыли.

Близнецы.

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточной суммы денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свое авто. Отбросьте сомнения и неуверенность.

Рак.

Вам не удастся удержать любимых от ошибок. Помогите им избавиться их последствий. Будьте великодушны.

Лев.

Неблагоприятный день для осуществления крупных денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых документах. Не одалживайте людям деньги.

Дева.

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

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Весы.

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Скорпион.

Не стремитесь во что бы то ни стало осуществить свои желания. Из-за этого могут испортиться ваши отношения с партнерами. Во время напряженной работы не упоминайте старых проблем.

Стрелец.

Благоприятное время для знакомства. Не отказывайтесь от приглашения на свидание. Ваша жизнь может измениться.

Козерог.

Вам интересно будет говорить с человеком намного старше возрастом. Прислушивайтесь к его советам. Он поможет разобраться в проблемных вопросах.

Водолей.

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодные. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести.

Рыбы.

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

Астролог сделала финансовый прогноз на эту неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
января

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