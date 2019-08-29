Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше за других

Это время накануне новолуния. Снижается работоспособность. Фото: stb.ua

29 августа - день эпатажных личностей и ярких открытий в мире моды. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В погоне за экстравагантностью не теряйте своего лица. Менять имидж именно сейчас опасно. Подобрать все детали нового образа со вкусом не удастся, - говорит астролог. - Не время обновлять гардероб. Купленные в этот день вещи не будут носиться. Это время накануне новолуния. Снижается работоспособность".

По словам астролога, активизируются феминистские настроения.

"Женщины будут страстно бороться за равные права с мужчинами, - говорит Максимова. - На заработки не придется жаловаться Овнам и Козерогам. Больше всего денег получат Близнецы, Девы и Скорпионы. Стрельцам и Львам придется экономить".

Овен

Будьте готовы к неожиданностям. Денег будет достаточно. По неосмотрительности близких людей можете понести немалые материальные потери. Запланирована поездка обойдется неоправданно дорого.

Телец

День проигрышных дел. За большинство товаров и услуг придется переплачивать. Стоит подумать над целесообразностью некоторых финансовых шагов.

Близнецы

Проявляйте активность на работе. Не ленитесь. Ваша усердие будет достойно оценено. Уровень доходов может значительно повыситься. Принимать приглашение на новую должность лучше на следующий день.

Рак

Неудачи будут сопровождать вас утром. После обеда дела начнут продвигаться более удачно. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Лев

Удовлетворительного заработка не будет. Выгодно распорядиться средствами вряд ли сможете. Может ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений.

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Дева

Поиски нового партнера не дадут положительного результата. Займитесь делами, которые давно откладывались. Время начать борьбу с остеохондрозом.

Весы

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не выбрасывайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Их быстро испортят.

Скорпион

Финансовые операции будут проходить удачно. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей. Уменьшайте количество углеводов в дневном рационе.

Стрелец

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя не сможете. Партнеры будут выявлять инициативу. Вечер обещает быть интересным.

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Козерог

Сверхурочная работа не увеличит зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Водолей

Поступление доходов надо немного подождать. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку. Не поручайте решения своих личных проблем посредникам. Они только осложнят ситуацию.

Рыбы

Расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании. Общение будет плодотворным и интересным. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте деньги на рынке.

29 августа отметится снижением температуры. Синоптики рассказали, стоит ли ждать дождей.