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среда, 20 января 2021 13:37

Астролог назвала продукты, которые чаще всего будут вызывать аллергию - медицинский гороскоп на 20 января

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Астролог назвала продукты, которые чаще всего будут вызывать аллергию - медицинский гороскоп на 20 января
Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить. Фото: pixabay.com

20 января будет беспокоить головная боль. Не допускайте переутомления. Решение сложных проблемных вопросов отложите до конца недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Недолеченная простуда может дать осложнения, - говорит астролог. - Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить. Не стоит экспериментировать с новой косметикой. Особенно перед выходом на работу. Возможно появление аллергических реакций. Чаще всего аллергию будут вызывать креветки, хурма, болгарский перец и шоколад. Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите больше внимания личной гигиене".

Овен

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь грибковой инфекции.

Телец

Остерегайтесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Близнецы

Молодым матерям не следует отлучать детей от груди в этот день. Их иммунная система не может пока что обеспечить надежную защиту.

Рак

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заряжайте окружающих жизнерадостным настроением.

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Лев

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться очистки.

Дева

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Перегрев тела навредит.

Весы

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

Скорпион

Больным следует строго соблюдать постельный режим. Возможно ухудшение самочувствия. Здоровые будут быстро уставать.

Стрелец

Замедляется обмен веществ. Организм будет склонен к отложение солей в суставах. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь. Пейте чистую воду.

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Козерог

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Водолей

Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

Рыбы

Заниматься лечением мозолей и наростов на ногах не стоит. Операции по их удалению пройдут с осложнениями. Сделайте теплые ванночки для ног перед сном.

20 января не стесняйтесь говорить партнерам о своих чувствах. Будьте готовы вновь влюбиться в них. Подарите им ночь страсти. Астролог поразила неожиданным прогнозом на среду.

Автор: Gazeta.ua
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