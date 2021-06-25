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пятница, 25 июня 2021 09:31

Астролог назвала наиболее уязвимые части тела - медицинский прогноз на 25 июня

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Астролог назвала наиболее уязвимые части тела - медицинский прогноз на 25 июня
Уязвимой будет печень. Удалите из дневного рациона жареные и острые блюда. Фото: pixabay.com

25 июня откажитесь от части запланирован дел. Не беритесь за дополнительную работу. Избегайте чрезмерного нервного возбуждения. Не провоцируйте нервные срывы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пейте препараты, улучшающие мозговое кровоснабжение, - говорит астролог. - Головокружение и пониженная работоспособность - последствия вегетососудистой дистонии. Уязвимой будет печень. Удалите из дневного рациона жареные и острые блюда. В случае появления боли в правом подреберье обратитесь к врачу. Отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время. Передвигайтесь осторожно. Избегайте травм во время тренировок и физической работы. Не поднимайте тяжелого".

Овен

Мозг будет чувствовать кислородное голодание. Ухудшится память. Содействуйте полноценной циркуляции крови. Гуляйте на свежем воздухе.

Телец

Отложите проведения медицинского обследования. Высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала.

Близнецы

Не красьте в этот день волосы. Рискуете повредить их структуру. Лучше воспользуйтесь питательными бальзамами.

Рак

Прогнозируется вспышка инфекционных заболеваний. Вы в группе риска. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

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Лев

Лечение угрей и высыпания на коже проводите под наблюдением врача. Самостоятельное применение народных средств может усложнить клиническую картину.

Дева

Длительное пребывание на ногах вы не выдержите. Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых.

Весы

Напомнят о себе застарелые травмы головы. Не терпите головную боль. В ближайшее время пройдите обследование у врача.

Скорпион

У пожилых людей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Не перегружайте желудок. Молодым тоже стоит устроить разгрузочный день.

Стрелец

Появление резкой боли в спине может свидетельствовать о защемлении нервных окончаний. Обратитесь за помощью к мануальному терапевту во второй половине дня.

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Козерог

Отложите проведение операции по удалению родинок или бородавок. Возможны нежелательные осложнения. Поврежденный участок кожи будет заживать не эстетично.

Водолей

Нервная система будет слишком чувствительна к воздействию внешних раздражителей. Попейте седативные препараты.

Рыбы

Внимания потребуют половые органы. Обостряется хронический аднексит у женщин. Мужчинам следует воздержаться от слишком бурных интимных отношений.

Самая сложная часть года позади. Неделя с 21 по 27 июня поможет расслабиться и составить планы на будущее.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
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