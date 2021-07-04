Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех

В течение недели с 5 по 11 июля энергии будет достаточно, но не все смогут направить ее в правильное русло. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Люди будут видеть цель, но плохо понимать, как ее достичь, - говорит астрологиня. – Будет казаться, что силы потратили зря. Класть брусчатку лучше в четверг, сеять газон - в субботу под вечер. Приведите порядка в саду. Придется бороться с дикими виноградом и ежевикой. Они заглушат кусты и деревья. Ягоды на варенье собирайте утром. Хорошо родит будут смородина и малина. Хорошо заработать удастся на продаже ягод. Успех будет преследовать Львов и Весов, Козерогов и Рыб".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Это время особых свиданий. За несколько недель роман может перерасти в гражданский брак. К стоматологу записывайтесь в понедельник.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Все изменится к лучшему. Коллеги начнуть уважать, любимые гордиться. Пополните рацион овощным рагу и рулетиками из баклажанов.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Неделя побуждает многое переосмыслить. Ранки будут продуктивны, а вечера страстные и романтичные.
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Рак (22 июня - 22 июля)
Многое будет удаваться, но это не повод хвастаться. Испортите имидж и отношения с дорогими людьми. Надевайте брюки и закрытую обувь во время прогулки в лесу, чтобы избежать укуса клещей.
Лев (23 июля - 23 августа)
Не стоит пересаживать розы. Они плохо примутся в жару. Заготовьте на зиму черноплодную рябину.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Будете вести себя слишком самоуверенно. Не удивляйтесь, если накануне выходных можете пасти задних. Подзаработать удастся в субботу.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Начнете чувствовать себя счастливчиками. Это время находок. Успех будет преследовать с пятницы до понедельника. Со вторника стоит начинать отношения.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Чем ближе к середине лета, то больше захочется на море. Понежиться на пляже удастся в выходные. Напомнят о себе шпоры и мозоли.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Искать новую работу следует с понедельника. Трещины на пятках могут приводить к боли. Поможет восковое обертывание.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Придется работать с утра до ночи. Часть работы берите домой, чтобы не пропустить ужина с семьей. Берегите имущество.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Много времени просиживает в соцсетях. Скоро трудно будет отличить виртуальность от реальности. Выключите компьютер, сходите в гости к куму или другу.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Удерживайте сбережения до лучших времен. Работа давно не приносит ни удовольствия, ни денег. Пришло время перемен.
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