Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех

Люди будут видеть цель, но плохо понимать, как ее достичь. Фото: pixabay.com

В течение недели с 5 по 11 июля энергии будет достаточно, но не все смогут направить ее в правильное русло. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут видеть цель, но плохо понимать, как ее достичь, - говорит астрологиня. – Будет казаться, что силы потратили зря. Класть брусчатку лучше в четверг, сеять газон - в субботу под вечер. Приведите порядка в саду. Придется бороться с дикими виноградом и ежевикой. Они заглушат кусты и деревья. Ягоды на варенье собирайте утром. Хорошо родит будут смородина и малина. Хорошо заработать удастся на продаже ягод. Успех будет преследовать Львов и Весов, Козерогов и Рыб".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это время особых свиданий. За несколько недель роман может перерасти в гражданский брак. К стоматологу записывайтесь в понедельник.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Все изменится к лучшему. Коллеги начнуть уважать, любимые гордиться. Пополните рацион овощным рагу и рулетиками из баклажанов.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Неделя побуждает многое переосмыслить. Ранки будут продуктивны, а вечера страстные и романтичные.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Многое будет удаваться, но это не повод хвастаться. Испортите имидж и отношения с дорогими людьми. Надевайте брюки и закрытую обувь во время прогулки в лесу, чтобы избежать укуса клещей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит пересаживать розы. Они плохо примутся в жару. Заготовьте на зиму черноплодную рябину.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете вести себя слишком самоуверенно. Не удивляйтесь, если накануне выходных можете пасти задних. Подзаработать удастся в субботу.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Начнете чувствовать себя счастливчиками. Это время находок. Успех будет преследовать с пятницы до понедельника. Со вторника стоит начинать отношения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем ближе к середине лета, то больше захочется на море. Понежиться на пляже удастся в выходные. Напомнят о себе шпоры и мозоли.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Искать новую работу следует с понедельника. Трещины на пятках могут приводить к боли. Поможет восковое обертывание.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Придется работать с утра до ночи. Часть работы берите домой, чтобы не пропустить ужина с семьей. Берегите имущество.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Много времени просиживает в соцсетях. Скоро трудно будет отличить виртуальность от реальности. Выключите компьютер, сходите в гости к куму или другу.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Удерживайте сбережения до лучших времен. Работа давно не приносит ни удовольствия, ни денег. Пришло время перемен.

Астролог сделала прогноз на выходные и предупредила, с какими знаками лучше избегать общения.