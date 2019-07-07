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воскресенье, 07 июля 2019 20:00

Астролог дала впечатляющий прогноз на неделю

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Астролог дала впечатляющий прогноз на неделю
По прогнозу астролога, хорошо будет вестись тем, кто убежит от работы в отпуск. Фото: stb.ua

Продолжается сезон затмений. Ретроградным становится Меркурий. Этот период неблагоприятен для переговоров, переписки, поездок и торговых операций. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет допущено много ошибок, - говорит астролог. - Часто могут случаться аварии на дорогах и производстве. Нарушаться договоренности, убытки принесет торговля. Чиновникам, руководителям заводов и предприятий не стоит принимать важных решений. Они окажутся алогичными. Хорошо будет вестись тем, кто убежит от работы в отпуск. Любимые и дети приятно удивят".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Хотеться независимости. Не отталкивает от себя людей, которых любите. Станете свидетелем конфликта. Но не захотите разбираться, кто и в чем виноват. Не будет хватать терпения.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Сдерживайте свои желания, потому что они омрачать разум. Сейчас не время кого-то поучать. От ваших советов будет больше вреда, чем пользы. Не давайте технику в пользование чужим людям. Телефоны, ноутбуки и планшеты вернутся к вам поврежденным.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хорошо налаженный бизнес будет приносить стабильный заработок. Изменение места работы не приведет к улучшению материального положения. Подождите с началом ремонта в доме. Обострятся семейные проблемы.

Рак (22 июня - 22 июля)

У творческих людей наступает период кризиса. Не стоит волноваться. Время накапливать впечатления и опыт. Сократите список расходов. Заработная плата поступит в четверг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Конкуренты могут ставить палки в колеса. Продвигаться по карьерной лестнице становится все труднее. Это неделя ссор и разводов. Не пытайтесь изменить одного партнера на другого. Не ищите любовных приключений. Новые знакомые принесут хлопоты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Часто можете попадать в затруднительное положения. Неприятности принесут как конкуренты, так и коллеги по работе. Воспринимайте неудачи как шанс что-то изменить. Будут встречаться порядочные люди, которые помогут преодолеть трудности.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете в нужном месте в нужное время. Воспользуйтесь этим. Заработаете больше, чем ожидали. Результатом переговоров останетесь довольны. Следите за оформлением финансовых бумаг. Тогда удастся избежать штрафов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будете жертвовать собственными интересами ради других. Придется брать на себя ответственность за ошибки в документах, за поведение коллег. Расходы будут превышать заработки. Задумаетесь: не пора ли сменить работу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все то, что обещают, вряд ли будет осуществлено. Не стоит подавать свое резюме на новое место работы, покупать ноутбук брать вещи на прокат. Цена не будет соответствовать качеству. Компьютер часто придется сдавать в ремонт.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Часть семейных дел придется отложить. Свободного времени в рабочем графике не найти. Придется задерживаться в офисе и опаздывать на семейный ужин. Любимые будут слишком гостеприимными. Искать покоя в доме бесполезно.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не будет хватать времени. Можете чувствовать себя раздраженными. Держите на дистанции людей, которые вмешиваются в личную жизнь и расспрашивают о рабочих планах.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Появятся новые покровители. Вас охотно выслушают и поддержат. Помощников хватает, поэтому позвольте себе отдохнуть. Не лезьте в чужие конфликты. Пусть люди выясняют отношения без вашего участия.

На Ивана Купала в Украину придут дожди. В некоторых регионах будут дожди с грозами.

Автор: Gazeta.ua
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  • Нужно вводить визовый режим
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