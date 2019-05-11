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суббота, 11 мая 2019 23:52

Аслунд объяснил, почему Зеленскому не стоит встречаться с адвокатом Трампа

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Аслунд объяснил, почему Зеленскому не стоит встречаться с адвокатом Трампа
Зеленского предостерегли от встречи с адвокатом Трампа.

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд раскритиковал действия персонального адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в отношении Украины и призвал победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского не встречаться с ним.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности. Джулиани никогда не смог бы получить какое-либо одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - сказал Аслунд, информирует "Голос Америки".

При этому среди клиентов частного юриста Трампа Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Также Аслунд заявил, что Джулиани "различными интригами добивался увольнения из Украины образцового посла Мари Йованович за две недели".

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Он назвал абсурдными обвинения против экс-вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генпрокурор не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - отметил Аслунд, добавив, что действующий генпрокурор Луценко "пошел тем же путем".

10 мая адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что планирует приехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

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