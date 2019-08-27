Артему Колеснику на лечение ДЦП нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Светланой Колесник Курс реабилитации, который должен проходить Артем, стоит 17 тысяч грн.

8-летний Артем Колесник из Кропивницкого болен ДЦП. Ребенку нужна постоянная реабилитация. Следующий курс в Трускавце запланирован на конец сентября. Его стоимость составляет около 17 тыс. грн.

"Артемчик родился на месяц раньше. Меня решили прокесарить, потому что плоду не хватало кислорода. За несколько часов ребенок внезапно начал синеть, был отек мозга. Домой нас выписали через 2 месяца. В 6 месяцев Артемчику поставили ДЦП. С самого начала стараемся постоянно ездить на реабилитацию. Но из-за нехватки средств не всегда удается.

Артемчик перенес операцию на ногах. Ему подрезали натянутые мышцы. В середине июля мы ездили на реабилитацию в Трускавец. Артемчик начал лучше ходить. Последующая реабилитация будет с 30 сентября. Ее стоимость уже составляет почти 17 тысяч гривен. И плюс еще 4000 за квартиру. Вынуждена обращаться к людям. Прошу помочь, кто столько сможет. Для нас с сыночком важна каждая гривна. Буду благодарна всем за любую помощь", — сказала Gazeta.ua Светлана Колесник.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5445 2361 (Колесник Артем Владимирович).

Контакты Светланы Колесник: 0 (99) 366 02 18.