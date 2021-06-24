Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском "Экополис ХТЗ"

Сегодня в Харькове в многофункциональном бизнес-парке "Экополис ХТЗ", который в формате частно-городского партнерства развивает группа DCH Александра Ярославского, торжественно открыли высокотехнологическое производство отечественных ПЦР-тестов для диагностики инфекционных, онкологических и наследственных заболеваний. Здесь производят, в частности, ПЦР-тесты на COVID-19. Причем в ближайшее время будет освоен выпуск систем, с помощью которых можно выявить индийский штамм коронавируса "Дельта", который вчера появился в Украине.

Это производственно-исследовательский комплекс стал первым резидентом медицинского кластера "Экополиса ХТЗ". Александр Ярославский по состоянию на сегодняшний день инвестировал в организацию суперсовременного биотехнологического производства и его исследовательской базы $2 млн. Здесь уже работает 24 сотрудника, преимущественно молодежь, плановое количество рабочих мест – около 100 чел. Лаборатории оснащены оборудованием ведущих мировых производителей и сертифицированы по международному стандарту ISO 13485.

Традиционную красную ленточку на торжественной церемонии открытия перерезали Александр Ярославский, Игорь Терехов — действующий городской голова Харькова, Игорь Кузин — заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины.

"Очень приятно, когда частный бизнес при поддержке власти так быстро запускает подобные мощности. Коронавирус в мире акцентировал внимание на том, что страны должны иметь свою фармацевтическую независимость. Важно, что мы имеем у себя в стране такое производство полного цикла, позволяющее не только изготавливать тест-системы, а и быстро переориентироваться. Уверен, что Харьков быстрее всех украинских городов сможет выявлять новые штаммы вируса и помогать в общей эпидемиологической ситуации", — сказал Игорь Кузин.

Ярославский заявил о намерении начать медицинский кластер "Экополиса ХТЗ" именно с подобного научно-производственного комплекса год назад. "Экополис ХТЗ" - это $1 млрд. инвестиций за следующее десятилетие. В лабораторию, которую мы сегодня открыли, уже инвестировано $2 млн., производство харьковского трамвая – еще будет около $10 млн. То есть по итогам этого года нам останется вложить всего $988 млн., а может, и меньше. У нас планов громадье, подписана масса совместных программ с крупнейшими брендами, поэтому я думаю, мы этот быстро "освоим". Естественно, город нам очень сильно помогает, мы почти постоянно на связи, вопросы решаются молниеносно и оперативно", — рассказал бизнесмен журналистам.

Терехов в своем выступлении отметил высокое значение "Экополиса ХТЗ" и сегодняшнего открытия биотехнологического производства для Харькова.

"Событие знаковое. Мы с вами открываем медицинский хаб, который очень нужен не только городу, но и в целом Украине. Я разговаривал со специалистами и понимаю, что эта продукция будет востребована во всем мире. Еще очень здорово, что именно здесь наши молодые люди, наши студенты могут проходить практику, могут применять новые технологии. Огромные слова благодарности Александру Владленовичу, который не пожалел денег, и сегодня это пример развития успешного бизнеса в успешном городе Харькове. Я уверен и знаю, что Экополис ХТЗ будет Кремниевой Долиной в Украине. Сейчас у нас первый шаг, и дальше пойдем семимильными шагами", — сказал руководитель Харькова.

"Экополис ХТЗ" Александра Ярославского предполагает создание в Харькове порядка 15 000 рабочих мест, рассчитан на период до 2032 г. и предполагает инвестиционные вложения в размере $ 1 млрд. Помимо медицинского направления в нем будут развиваться промышленный, логистический, R&D, образовательный и другие кластеры. Ядром промышленного кластера является легендарный Харьковский тракторный завод, рядом с которым DCH организовывает сборочное производство трамваев и автобусов с зарубежными партнерами. "Экополис ХТЗ" входит в число стратегических проектов развития Харькова и является базой национального проекта Украинская Кремниевая Долина, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.