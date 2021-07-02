Армия РФ похожа на "Запорожец" - офицер США высмеял "военную мощь" Кремля

Российская армия слишком отстала по сравнению с НАТО. Фото: Reuters

Армия НАТО и армия России - это как "Запорожец" и Tesla. Разница не только в высоких технологиях, военной технике, но и в профессионализме, образовании, опыте военных.

Важно и достаточное количество верных союзников, сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью Оbozrevatel.

"Может, сегодня США и Турция не такие уж хорошие партнеры, но они все равно в НАТО, все равно работают вместе. В России нет ни партнеров, ни союзников. У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего похожего нет. Это огромный отрыв" , - рассказал капитан.

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Также он отметил военный уровень Украины.

"Украинский КБ "Луч" создал беспилотник, который ничем не хуже, а даже лучше турецких беспилотников. Конечно, не все компоненты там украинские, но в этом и заключается сотрудничество, интеграция. Армия Украины сегодня не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают. В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями - все они стали".

Президент РФ Владимир Путин не пойдет в прямую атаку. Будет постоянно дергать Донбасс и Крым, питать пятую колонну в Украине. Главное, чтобы все рассорились, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке и Европе. Табах считает, что люди, которые так долго у власти, и в которых ее так много, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальному. У них нет друзей, никому доверять нельзя. И это всегда создает опасность войны, особенно когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что "мы победили, можем повторить", "мы им покажем".