Археологи обнаружили загадочное поселение времен Средневековья

В Болгарии во время спасательных раскопок при строительстве дороги на севере страны археологи наткнулись на неизвестные поселение времен Второго Болгарского царства и раннего бронзового века.

Неизвестно поселения с 3-го тысячелетия до н.э. обнаружили недалеко от города Дунай Видин. Об этом пишет издание Archaeology in Bulgaria.

Отмечается, что руины поселения, нашли недалеко от города Тарняне - в 12 км от Видина.

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"Здесь есть все элементы поселения: жилья, ямы, производственные печи, некрополь. С зданий интересными являются те, которые имеют большой диаметр и глубину и содержат останки животных - домов и, в меньшей степени, мелких животных - овец, коз и птиц. Эта практика типична для подобных сооружений более ранних периодов, то есть времен Первой Болгарской империи ", - рассказала профессор Национального института и музея археологии Елена Васильева.

В рамках раскопок археологи обнаружили 350 артефактов. Среди них наконечники стрел, ножи, долота, шила, скребки, грузила для ткацких станков, украшения, в том числе кольца, металлические и стеклянные браслеты, детали сережек, пряжки, кресты и медальоны.

В центре Великого Новгорода в РФ археологи нашли флягу-пороховницу с серебряными монетами. В сосуде обнаружили 1716 серебряных монет. Специалисты считают, что клад был спрятан в период оккупации Великого Новгорода шведскими войскам в 1611-1617 годы.