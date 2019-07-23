Археологи нашли массовое захоронение жертв большевиков

Поисковики нашли останки 29 человек. Фото: Facebook

В Житомирской области нашли останки 29 человек, которых убили чекисты в период становления советской власти в 1919-1921 годах.

Как отмечается, большинство убитых - маленькие дети и женщины. Об этом сообщает историко-патриотического объединения "Поиск" в Facebook.

"С 19 по 21 июля ИПО "Поиск" проводило поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно 1919-1921 года. Всего были эксгумированы останки 29 человек. Большинство из них - это маленькие дети и женщины. Общее количество найденных останков людей за все время составляет 173. Работы в данном месте будут в дальнейшем продолжены, так как это еще не конечная цифра ", - говорится в сообщении.

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В комментариях уточняют, что братская могила находится на территории села Шумск под Житомиром, которое в 1952 году уничтожили из-за строительства танкового полигона.

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