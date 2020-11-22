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воскресенье, 22 ноября 2020 14:40

Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
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В оккупированном Крыму археологи Института археологии РАН обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры.

Находку обнаружили в центре Севастополя на мысе Хрустальный. Сейчас там проходят строительные работы, сообщает пресс-служба института.

Специалисты также обнаружили остатки печей для обжига керамики, площадка для сушки изделий и фрагменты керамики. Историки расчистили четыре печи размером 3х3 метра. Они были оборудованы с сердечной кирпича. Ученые предполагают, что в двух печах обжигали посуду и амфоры, а в квадратных - черепицу.

"В одной из печей обнаружили керамические грузила для ткацких станков с клеймами. В другой нашли небольшой керамический штамп для нанесения орнамента на глиняные изделия", - говорится в сообщении.

Археологи обнаружили редкую находку в оккупированном Крыму. Фото: archaeolog.ru
Археологи обнаружили редкую находку в оккупированном Крыму. Фото: archaeolog.ru
Археологи обнаружили редкую находку в оккупированном Крыму. Фото: archaeolog.ru
Археологи обнаружили редкую находку в оккупированном Крыму. Фото: archaeolog.ru

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Археологи расчистили и площадка рядом с печами, размером 10 метров. Он мог служить местом, где сушили керамические изделия.

По словам ученых, мастерская - достаточно редкая находка. Такие объекты раньше находились далеко за городами из-за риска пожара. В последний раз подобное открытие сделали в 1950-е годы по южной оборонительной стеной Херсонеса Таврического.

В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" археологи нашли казацкие зимовники XVIII века. По данным ученых, это уникальная находка, поскольку таких масштабных находок не было уже 30 лет.

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