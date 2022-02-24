Арестович назвал количество убитых оккупантов

Сегодня украинские защитники убили до 400 оккупантов, заявил Алексей Арестович. ФОТО: facebook.com

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что за первые сутки убито около 400 оккупантов.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

В зоне ООС против Украины воюют 50-60 тыс. россиян, заявил Арестович позже во время выступления на ток-шоу "Право на власть"

"Не все они штурмуют наши позиции. Это и третий, и второй эшелон", – сказал внештатный советник.

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Путин развязал войну, которой не было на континенте 75 лет. Но он в ней не победит. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в телеобращении к немцам.