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четверг, 28 января 2021 22:32

Арестовали известного блогера, который вышел на митинг Навального

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Арестовали известного блогера, который вышел на митинг Навального
Пресненский суд Москвы и арестовал Константина Лакеева. Фото: mbk-news

В Москве арестовали популярного TikTok-блогера Константина Лакеева.

Его арестовали из-за повреждения служебного автомобиля ФСБ во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает Медуза.

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"Молодому человеку 2002 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Дело на Лакеева завели по двум статьям - о хулиганстве и о порче имущества.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном", но уверен, что его отравили в России.

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