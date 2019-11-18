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понедельник, 18 ноября 2019 11:54

Арест главы Укрэксимбанка организовал одиозный прокурор Кулик

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Арест главы Укрэксимбанка организовал одиозный прокурор Кулик

Арестованный в субботу председатель правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко получил подозрение, подписанное прокурором ГПУ Константином Куликом.

Об этом сообщил адвокат Гриценко Денис Галанский.

"Господин Кулик — это тот прокурор, который подписал сообщение о подозрении. Это его проект", - сказал адвокат.

По данным СБУ, которое провела арест Гриценко, банкиру инкриминируют отмывание денег. В официальном сообщении Службы говорится следующее: "Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными должностными лицами при Януковиче. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов".

По неофициальным данным, медиахолдингом, о котором идет речь, скорее всего является Украинский Медиа Холдинг, купленный Сергеем Курченко, который входит в "орбиту" бывшего президента Виктора Януковича и находится под санкциями ЕС.

Компания Курченко ВЕТЭК в 2013 году для покупки УМХ взяла в Укрэксимбанке кредит. Этот кредит в размере 190 млн грн и 79 млн долларов был взыскан судом в пользу государственного банка. Решение о предоставлении кредита принимало прежнее руководство банка - Гриценко возглавил Укрэксим лишь в августе 2014 года, когда сделка по покупке медиахолдинга была завершена.

Прокурор Кулик, который санкционировал арест банкира, который стал широко известен после прямого эфира на канале 1+1, принадлежащем Игорю Коломойскому. Накануне президентских выборов Кулик обвинял бывшего президента Петра Порошенко во вмешательство в расследование дел против его окружения. Порошенко в свою очередь, придя в студию, фактически обвинил Кулика в работе на Коломойского.

Также Кулик стал фигурантом журналистского расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, Кулик стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.

В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения, но из-за решения Конституционного суда о декриминализации этого преступления, Кулик не был осужден.

Кроме того, Кулик является фигурантом скандала о попытке повлиять на исход выборов президента США путем дискредитации сына бывшего вице-президента Соединенныз Штатов Джо Байдена, о чем сообщала влиятельное издание The New York Times.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 1 января "известный на весь мир" Кулик не будет работать в ГПУ, поскольку не прошел переаттестацию, просто не явившись на нее.

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