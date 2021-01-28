Януковичу сообщили о подозрении в госизмене

Янукович создал предпосылки к увеличению численности войск РФ на территории Украины. Фото: ВВС

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в совершении госизмены.

Сообщение осуществили в письменной форме, информирует пресс-служба ГБР.

"Сообщили о подозрении в совершении госизмены, а именно: предоставлении иностранному государству - РФ и ее представителю помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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Следователи установили очередной эпизод выполнения преступного плана по оккупации РФ Крыма и Севастополя.

Так, с конца 2008 года РФ вдвое завысила цену на газ, чтобы подтолкнуть высших должностных лиц Украины подписать соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

"После инаугурации президента в феврале 2010 года подписание этого соглашения обеспечили за 2 месяца. Поводом использовали именно якобы снижении цены на газ, которая за год до этого выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было", - сообщили в ГБР.

Янукович создал предпосылки к увеличению численности войск РФ на территории Украины и их дальнейшего пребывания вопреки Конституции. Это делалось для дальнейшей оккупации ими Крыма и Севастополя.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.