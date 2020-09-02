"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали

Фото: ГП "Антонов"

Государственное предприятие "Антонов" произвело самолет "Ан-178" без одной русской детали. Железная птица состоит из около 2/3 оборудования корпораций США, еще треть - отечественного производства.

Об этом рассказал Александр Лось, президент ГП "Антонов" в интервью "Укринформ".



"Это первый самолет, состоящий без одной русской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещения и поиск новых поставщиков ", - сообщил Лось.

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