"Антонов" начинает строительство нового самолета: когда появится

Государственное предприятие "Антонов" работает над созданием нового самолета.

Его построят на базе Ан-38. Разработка увидит мир через два-три года, сообщает гендиректор предприятия Сергей Бычков.

По его словам, проектом заинтересовалась американская компания Legacy.

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Новый самолет построят на базе Ан-38. Фото: antonov

Кроме того, "Антонов" ведет переговоры с "Мотор Сич" - компания предоставит свой двигатель на новый самолет.

Сейчас главной задачей предприятия является восстановление работы с легкой авиации на базе действующих самолетов Ан-28 и Ан-38. Ранее подобные модели изготавливали в Польше, однако производство прекратили.

"Это дает возможность расширить потенциальный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2 - 3 года вы увидите, что такой самолет будет создан", - рассказал Бычков.

Ан-38 - пассажирский самолет, изготовленный специалистами КБ "Антонов". Это модифицированная версия Ан-28 - его заменили из-за изношенности. Самолет рассчитан на 27 пассажиров и способен летать на 800 километров.