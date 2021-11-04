Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты

В Украине и Молдове антивакцинаторы пришли на митинги с одинаковыми плакатами.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter.
"У антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов. Интересно, кто бы это мог быть?" – написал он.
В центре Киева вчера прошел митинг противников вакцинации. Они перекрывали улицы в правительственном квартале.
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Митинг антивакцинаторов в Кишиневе прошел в начале октября. Участники держали те же плакаты, только русскоязычные.
В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта.
Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".
Похожие акции проходят в областных центрах страны.
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