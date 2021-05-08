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воскресенье, 09 мая 2021 05:00

Антипасха. Что сегодня запрещено делать

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Антипасха. Что сегодня запрещено делать
9 мая завершается Светлая седмица. Фото: np.pl.ua

9 мая православный мир празднует Антипасху - первое воскресенье после Воскресения Христова или Пасхи.

Антипасха - это воспоминание о Воскресении Христовом, обновления в вере. За Георгием Великим, Антипасха - праздник духовной весны. Духовная весна будет продолжаться, если верующий каждое воскресенье будет в храме. Воскресенье - день, когда воскрес Христос, поэтому особенно важно быть в храме именно в воскресенье.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с историей праздника.

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История из Евангелия от Иоанна

"В тот же день - день недели, когда наступил вечер, а двери, где собирались ученики, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, показал им руки и ребра. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал Меня Отец, и Я посылаю вас! Сказав это, Он вздохнул, и говорит им: примите Духа Святого Кому простите грехи, простятся, на ком оставите, то задержатся!"

"Фома, один из двенадцати, называемый Близнец, с ними не был, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа! Он сказал им: Когда на руках Его ран от гвоздя не увижу и пальца своего не вкладу в раны, и не вложу руки к ребру Его, не поверю!

После восьми дней опять были в доме ученики, а с ними и Фома. И, когда двери были заперты, пришел Иисус, и стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку свою и вложи в ребра Мои. И не будь неверующим. Фома сказал Ему: Господь мой и Бог мой! Говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня? Блаженны, что не видели и уверовали!

Много и других признаков сотворил Иисус пред учениками Своими, что в книге сей не написаны. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его".

Сегодня восьмой день Пасхи, завершает Светлую седмицу, поэтому желательно причаститься.

Причастия на Антипасху разрешается без поста. Обычно, накануне причастия верующие придерживаются 6-часового литургического поста. На Антипасху этот литургический пост церковь позволяет не держать, но предупреждает - ослабление возможно только для тех, кто придерживался Великого поста.

С Антипасхи восстанавливаются выполнения таинства крещения и таинства венчания.

Запрещается в этот день оскорблять людей вокруг, не желательно начинать новые дела, потому что Антипасха - воскресенье Бога, для отдыха от дел.

9 мая за церковным календарем отмечают перенесения мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Его еще называют Николай Весенний.

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Дата
09
мая

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