Антициклон Oldenburgia будет диктовать погоду в Украине: чего ждать

Антициклон Oldenburgia вытеснит тепло. Атмосферный фронт принес в Украину дожди. Фото - Диалоги

В Украину пришел атмосферный фронт, который несет с собой дожди.

29-го октября влажная погода будет преобладать повсеместно, если не с туманами, то еще с дождевыми остатками фронта, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Теплую погоду постепенно будет вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia. Поэтому в течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15. Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, местами центре и возможные Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков", - говорит синоптик.

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Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/. Утром местами туманы.

В Киеве 29-го октября существенные осадки не предусматриваются, максимум туман или где-то незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

В среду, четверг и пятницу в столице за дело возьмется Oldenburgia, вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1-5 градусов, днем ​​до + 4 + 7 градусов.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.