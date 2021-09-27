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понедельник, 27 сентября 2021 12:47

Антициклон Liobа определил погоду до конца недели

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Антициклон с необычным именем Liobа в ближайшее время будет определять погоду в Украине.

В течение следующей недели она обещает быть малооблачной, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. С утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Антициклон Liobа определит погоду в Украине
Антициклон Liobа определит погоду в Украине

"Осень подходит к вершине, когда уже явно не жарко, но есть много солнца. Неделя будет благоприятной для дел на свежем воздухе. Дома засиживаться не придется, особенно, если нет отопления. Побольше движения, наблюдений за красивой природой, когда еще полно листочков, астр, георгин и бархатцев. Побольше встреч, деловых и дружеских", - говорится в сообщении.

Завтра в большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса. Остатки атмосферного фронта обусловят во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине. Небольшой дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковщины и Закарпатья.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Незначительный дождь пройдет завтра в Черновицкой области
Незначительный дождь пройдет завтра в Черновицкой области

Ближайшей ночью ожидается +5...12°С, в течение дня потеплеет до +10...16°С, на пару градусов будет теплее в южной части страны и на Закарпатье.

В Киеве 28 сентября и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода - без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...15°С.

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С 27 сентября по 3 октября в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Существенных осадков не предвидится. Будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей и сухой погоды. 28 сентября также не будет осадков, только в восточной и северо-восточной части местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

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Дата
27
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