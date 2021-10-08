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суббота, 09 октября 2021 08:00

Антициклон Lioba доживает последние дни: как и когда изменится погода

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Антициклон Lioba доживает последние дни: как и когда изменится погода
С 12 октября в Украине начнутся первые дожди. Фото: pixabay.com

Антициклон Lioba, который гостил над Украиной, доживает последние дни. Поэтому еще 9-10 октября в Украине повсеместно будет сухо и даже солнечно.

Уже со вторника антициклон начнет разрушаться, осыпаться под мощными волнами новых атмосферных циклонических и фронтальных образований - появляться первые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке и юго-востоке вероятность штормовых порывов.

"Ожидается минимальная температура воздуха в Украине от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. В дневные часы в субботу-воскресенье ожидается +9 +14 градусов, на крайнем юге и Закарпатье до +16 градусов", - рассказала Диденко.

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В Киеве 9-10 октября дождей не предвидится. Ветер восточного направления, в субботу порывистый, в воскресенье - спокойнее.

В столице ночь будет холодной, +1..4 ° С, в окрестностях до небольших "минусов", в течение дня +9..12 ° С.

Атмосфера на следующей неделе проведет метеорологическую ротацию, ожидается смена воздушных масс.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, 8-10 октября ожидаются дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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