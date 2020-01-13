Англоязычная редакция телеканала UATV прекратила работу

Трансляция на UATV велась на 5-и языках: русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском. ФОТО: texty.org.ua

Англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV 13 января прекратила работу.

"Украинский международный вещатель прекратит производство новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире", — сообщили на UATV.

Вслед за англоязычной версией отменят арабскую и крымскотатарскую. О прекращении международного вещания новое руководство UATV объявило в начале 2020 года.

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Создало телеканал Министерство информационной политики в 2015 году с целью обеспечения иностранной аудитории объективной, актуальной и полной информацией о событиях в Украине. Доступен UATV был в кабельных сетях по всему миру.

UATV является единственным украинским круглосуточным информационным телеканалом иносказания. До введения изменений трансляция велась пятый языках: русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском. Отдельных полноценных языковых версий нет: выпуски новостей на разных языках идут в разное время. Основной целевой аудиторией канала являются украиноязычная иностранная, русскоязычная иностранная и кримськотатарськомовна иностранная аудитории, включая диаспорами.