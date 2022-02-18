"Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни

В Киеве 18 февраля состоялась Всемирная тихая акция в честь героев Небесной сотни "Ангелы памяти".

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Мероприятие началось в 11:00 на Аллее Героев Небесной Сотни, сообщает Gazeta.ua.

Символическая традиция поминать погибших по Украине бумажными белыми ангелами была начата в 2014 году.

Каждый год украинцы во всем мире создают тысячи вырезанных ангелов из белой бумаги, которые символизируют погибших за Украину и "нашу общую боль, память и веру в победу света над тьмой".

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Бумажных ангелов в Киеве развешивают на деревьях, которые "были свидетелями расстрела мирных украинцев, отстаивавших свое право на достоинство".

Инициаторами мероприятия стали украинская певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая и художественное агентство "Территория А".

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства. В течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а более тысячи получили ранения.