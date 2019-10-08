"Ангелине обожгло спину, руки и ноги" — дочери полицейского нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Ириной Бабьевой Ангелина получила 30% ожогов, 10 из которых — глубокие.

2-летняя Ангелина Бабьева из Херсона находится в отделении анестезиологии областной детской клинической больницы. Девочка перевернула на себя кастрюлю с кипятком. В результате получила 30% ожогов, из них 10% являются глубокими. На лечение ребенка ежедневно уходит в среднем около 1 тыс. грн.

"Это случилось вечером 29 сентября. Я варила кушать. Ангелина с меньшим годовалым сыном Германом гуляли в спальне. Она у нас очень активная, я всегда оберегала от кухни.

В тот день я на мгновение вышла в ванную. Ангелина тихонько забежала на кухню и открыла духовку. Вылезла на дверку и получила ручку кастрюли. Она пластиковая, поэтому ребенок не почувствовал горячее. Сын был рядом с ней. Все случилось очень быстро. Я услышала крик обоих детей. Забежала, оказала первую помощь.

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На сына попали только брызги. Ангелине обожгло спину, руки и ноги. Голова пострадала от пара. Я позвонила мужу. Он работает полицейским, как раз заступал на смену. Он вызвал скорую помощь. Я с сыном лежу в ожоговом отделении обласной больницы. Сына скоро должны выписать. Ангелине нужно будет длительное лечение с пересадкой кожи.

Мы благодарны людям, которые откликнулись, потому что нужна была донорская кровь. У доченьки вторая отрицательная группа. На лечение, в среднем, ежедневно тратим около тысячи гривен. В первый день ушло восемь тысяч гривен, через день еще четыре. Будем благодарны людям за любую помощь нашей Ангелинке", — рассказывает Gazeta.ua мать Ирина Бабьева.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 7671 1471 (мама Бабьева Ирина Владимировна).