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вторник, 18 июня 2019 13:32

Анастасии Величко нужна помощь на лечение онкозаболевания

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Автор: Фото предоставлено Евдокией Величко
  Насте диагностировали рак лимфатической системы. Ныне девушка проходит четвёртый курс химиотерапии.
Насте диагностировали рак лимфатической системы. Ныне девушка проходит четвёртый курс химиотерапии.

21-летняя Анастасия Величко из Черкасс находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. У девушки обнаружили классическую лимфому Ходжкина, смешанный клеточный вариант, 4 стадию. На лечение требуется помощь.

"Все началось в конце декабря прошлого года. У Насти поднялась температура, но она не обращала на это внимания. Впоследствии ее начали беспокоить боли в области печени. Она думала, что это холецистит. Но такого не могло быть, потому что Настя ведет здоровый образ жизни и правильно питается.

На тот момент она училась на психолога в Полтаве. Этим летом должна была поступать в магистратуру. Там подписала декларацию с семейным врачом, к которому пошла на прием. Ее направляли к разным специалистам, но никто не мог поставить точный диагноз. Мы настояли, чтобы ехала на обследование в Черкассы. Уже здесь обнаружили это заболевание.

Насте назначили шесть курсов химиотерапии. Сегодня проходит четвертый. После надо будет в Киеве пройти компьютерную томографию. Только тогда скажут о результатах химиотерапии, и каким будет дальнейшее лечение.

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На обследование и лечение мы уже потратили 60 тысяч гривен. Нам помогла школа, где Настя училась. Устроили благотворительный концерт. Деньги давали одноклассники, коллеги из моей бывшей работы, жители нашего подъезда и просто посторонние люди. Я сама всегда помогала людям и никогда не думала, что самой придется просить. Но нам без посторонней помощи справиться нереально. Поэтому просим неравнодушных людей помочь на лечение моей внучки Насти", — рассказывает Gazeta.ua бабушка Евдокия Величко.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 2189 4661 (Величко Анастасия Сергеевна).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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