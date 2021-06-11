Ямочный скандал: власть пугает "хайпожоров", которые самостоятельно ремонтируют дорогу

В поселке Крыжополь Винницкой области местные высадили в выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов.

Так хотели привлечь внимание к состоянию местных дорог, говорится в сюжете ТСН.

Фото: Facebook-сообщество "Крыжополь LIFE"

Водители, которые проезжали мимо, осторожно обходили растение. Некоторые притормаживали и фотографировали.

Видео и фото в сети собрали тысячи просмотров. Многие пользователи увлеклись идеей.

"В некоторых местах нужно сажать магнолию или даже дуб, чтобы видеть, куда объехать", - комментируют в Facebook.

На днях двое жители решили самостоятельно разобраться еще с несколькими ямами. и засыпали их. Видео ремонта выложили в сеть. На такую ​​инициативу поселковый совет отреагировала негативно. Мол, захотели славы. Теперь с таким "самоуправством" ради "хайпа" будет разбираться полиция.

"В ответ хайпануть должен и поселковый совет. Для ремонта дорог есть соответствующие службы. Факт правонарушения зафиксирован самими же хайпожорами, поэтому полиции остается только установить личности нарушителей и вынести соответствующие постановления об административном правонарушении", - заявил поселковый совет.

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Отсрочку ремонта дорог объяснили аннулированием тендеров с компаниями, которые негативно себя зарекомендовали при предыдущих ремонтах.

"По состоянию на сегодня (10 июня. - Gazeta.ua) поселковый совет имеет тендеры на стадии согласования по трем объектам текущего ямочного ремонта дорожного покрытия. Соответственно уже в ближайшее время будут начаты работы по ямочном ремонту дорожного покрытия наиболее важных артерий Крижополя - по ул . Железной Дивизии, ул. Соборная и ул. Героев Украины", - отметили в поселковом совете.

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна ежедневно ремонтирует дорогу на переул. Забайкальском. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года.