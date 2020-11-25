Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука

Игорь Лапин: На оккупированной территории стоит 471 танк, более 900 единиц тяжелой бронированной техники, несколько сотен артиллерийских установок залпового огня, по данным разведки и ОБСЕ. Фото: Reuters

"План совместных шагов" Кравчука невозможно выполнить. Единственный положительный момент - фактор безопасности идет перед политическим. Сначала демилитаризация, потом выборы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"На оккупированной территории стоит 471 танк, более 900 единиц тяжелой бронированной техники, несколько сотен артиллерийских установок залпового огня, по данным разведки и ОБСЕ. Сомневаюсь, что россияне выведут свою технику и войска. Но, если сегодня начать все это грузить, до Нового года не успеют. Выборы должна одобрить Верховная Рада не позднее января.

Еще план предусматривает амнистию для которой нужна долгая процедура. Должно быть беспристрастное расследование по каждому преступника. Должны объявить подозрение, представить дело в суд. Тот - вынести приговор по месту пребывания, на Донбассе. Лишь потом преступник может быть амнистирован. Это будет длиться годами. Амнистия касается лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести - до пяти лет лишения свободы. На тяжкие и особо тяжкие всепрощение не распространяется. Всем боевикам в Донбассе будут инкриминировать участие в террористической организации. Эта статья не подпадает под амнистию", - объясняет эксперт.

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Он был автором законопроекту о коллаборационизме.

"Предусматривал ответственность за работу в так называемых законодательных и исполнительных органах ЛДНР. Человек, который работает в МГБ (с российского - Министерство государственной безопасности. - Gazeta.ua) "республики" должен получить от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если бы закон приняли, местные на Донбассе не узаконивали бы своим присутствием этих квазиорганы. Работая на них, они формально не нарушают закон", - добавил Игорь Лапин.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предложил "План совместных шагов". Предусматривает демилитаризацию ¬ОРДЛО, проведение там выборов до 31 марта 2021 года.