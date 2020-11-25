Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
13
4
16
5
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
Видео
Все видео
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 16:34

Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука

  Комментировать
Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука
Игорь Лапин: На оккупированной территории стоит 471 танк, более 900 единиц тяжелой бронированной техники, несколько сотен артиллерийских установок залпового огня, по данным разведки и ОБСЕ. Фото: Reuters

"План совместных шагов" Кравчука невозможно выполнить. Единственный положительный момент - фактор безопасности идет перед политическим. Сначала демилитаризация, потом выборы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"На оккупированной территории стоит 471 танк, более 900 единиц тяжелой бронированной техники, несколько сотен артиллерийских установок залпового огня, по данным разведки и ОБСЕ. Сомневаюсь, что россияне выведут свою технику и войска. Но, если сегодня начать все это грузить, до Нового года не успеют. Выборы должна одобрить Верховная Рада не позднее января.

Еще план предусматривает амнистию для которой нужна долгая процедура. Должно быть беспристрастное расследование по каждому преступника. Должны объявить подозрение, представить дело в суд. Тот - вынести приговор по месту пребывания, на Донбассе. Лишь потом преступник может быть амнистирован. Это будет длиться годами. Амнистия касается лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести - до пяти лет лишения свободы. На тяжкие и особо тяжкие всепрощение не распространяется. Всем боевикам в Донбассе будут инкриминировать участие в террористической организации. Эта статья не подпадает под амнистию", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генштабе сказали, сколько российских военных топчутся по оккупированному Донбассу

Он был автором законопроекту о коллаборационизме.

"Предусматривал ответственность за работу в так называемых законодательных и исполнительных органах ЛДНР. Человек, который работает в МГБ (с российского - Министерство государственной безопасности. - Gazeta.ua) "республики" должен получить от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если бы закон приняли, местные на Донбассе не узаконивали бы своим присутствием этих квазиорганы. Работая на них, они формально не нарушают закон", - добавил Игорь Лапин.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предложил "План совместных шагов". Предусматривает демилитаризацию ¬ОРДЛО, проведение там выборов до 31 марта 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23616
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12924
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12258
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8406
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 7075
Общество
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
6
Сколько украинцев живут без телефона
Сколько украинцев живут без телефона Просмотров: 108
Украинцы ответили, хотят ли диалога Путина с Зеленским
Украинцы ответили, хотят ли диалога Путина с Зеленским Просмотров: 207
Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
 Просмотров: 117
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки 1 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 54037
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть