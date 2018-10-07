Amnesty International отреагировала на ситуацию из Сенцовым

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления политзаключенного, незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи", - говорится в заявлении AI.

В Amnesty International подчеркнули, что требуют немедленного освобождения Сенцова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенный намерен прекратить голодовку 6 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку

В своем письме Сенцов заявил, что в ближайшее время к нему "запланировано применение принудительного кормления", и его мнение при этом уже не учитывается.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированого Крыма.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно осужденных в РФ.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

28 сентября в российском ведомстве заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу.

По состоянию на 5 октября Сенцов голодал 145-й день.