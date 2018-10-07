Amnesty International отреагировала на ситуацию из Сенцовым

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 2493
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2763
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5229
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1386
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1404
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1629
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1233
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1278
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
14
4
11
5
6
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
Видео
Все видео
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
В Нацсовете рассказали, сколько российских каналов заблокировали в Украине
В Нацсовете рассказали, сколько российских каналов заблокировали в Украине
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 459
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5274
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9657
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 468
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
воскресенье, 07 октября 2018 00:43

Amnesty International отреагировала на ситуацию из Сенцовым

  Комментировать
Amnesty International отреагировала на ситуацию из Сенцовым
В Amnesty International требуют немедленного освобождения Сенцова. Фото: Ведомости

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления политзаключенного, незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи", - говорится в заявлении AI.

В Amnesty International подчеркнули, что требуют немедленного освобождения Сенцова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенный намерен прекратить голодовку 6 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку

В своем письме Сенцов заявил, что в ближайшее время к нему "запланировано применение принудительного кормления", и его мнение при этом уже не учитывается.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированого Крыма.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно осужденных в РФ.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

28 сентября в российском ведомстве заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу.

По состоянию на 5 октября Сенцов голодал 145-й день.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Amnesty International отреагировала на ситуацию из Сенцовым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 63320
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 47485
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36
 Просмотров: 34912
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 14898
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 10559
Общество
Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ
Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ Просмотров: 1395
В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро
В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро Просмотров: 342
В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах
В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах 1 Просмотров: 495
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
 2 Просмотров: 2493
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
 Просмотров: 2511
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
11
Заявили о возможности войны на Балканах
5
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
5
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
4
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
Голосов: 26641
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua