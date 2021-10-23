Американский институт учредил стипендию имени украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках

Галина трагически погибла после случайного выстрела актера Алека Болдуина. Фото: Instagram

Американский институт киноискусства учредил стипендию для помощи женщинам-кинооператоров в честь украинки Галины Хатчинс - оператора, которая трагически погибла после случайного выстрела Алека Болдуина на съемках фильма "Ржавчина". Об этом в своем Twitter сообщил муж убитой украинки, передает УНН.

"Спасибо друзьям и наставникам Галины в AFI за стипендию в честь его памяти и поддержки начинающих женщин-кинематографистов. Если кто-то хочет почтить ее память, пожалуйста, пришлите свои пожертвования в этот фонд", - написал муж Хатчинс.

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя операторка Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

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В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и какой тип заряда использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Муж оператора-украинки 42-летней Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма "Ржавчина" в американском штате Нью-Мексико случайно застрелил голливудский актер Алек Болдвин, впервые прокомментировал ситуацию.