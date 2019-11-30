Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ

gastroguide

37-летний Киллиан Дэро Гоффман из Нью-Йорка увидел в супермаркете в США, владельцем которого был русский, надпись: "Борщ - это русское блюдо".

Эта надпись так возмутила мужчину, который болеет за Украину, что он подал в суд на магазин. И победил, пишет expres.online.

"Подал судебный иск об умышленном введении в заблуждение потребителей. Я использовал информацию, подтвержденную международным агентством (International ISBN Agency), где указано, что борщ - блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, поэтому у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно, суд вынес решение в мою пользу. Борщ - это украинское блюдо!",- говорить мужчина

Владельцы магазина были вынуждены убрать ложную информацию с витрины.

Киллиан щебечет соловьиной так, что может утереть нос многим украинцам! Он - американец бельгийского происхождения. Работает программистом, помощником юриста, является владельцем виртуального мобильного провайдера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины

"Моя прабабушка была украинка, а прадед - немцем, - рассказывает американец. - Он служил солдатом СС, но впоследствии перешел на сторону украинских повстанцев, так ненавидел нацистов и большевиков. Во Вторую мировую войну прадедушка, чтобы спасти жизнь своей жене и дочери Алевтине, отправил их в Украину, в Харьковскую область, в маленькое село Судиха", - говорит Дэпо.

Прадед вывел украинских солдат из-под обстрела дорогой, которую знали только немцы. Впоследствии его за это расстреляли. В память о моих родных решил изучать украинский язык".

В гипермаркете Словении национальное блюдо Украины борщ стали называть русским супом. В начале 2019 российская правительственная организация "Россотрудничество" заявила, что это их национальное блюдо.